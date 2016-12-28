NYT сообщает, что на протяжении нескольких дней интервьюировала российских чиновников, призванных реформировать систему российского надзора за допингом и вернуть реноме системе, связанной с одним из самых масштабных случаев употребления запрещенных препаратов за всю историю спорта.

Журналисты американской газеты газеты New York Times провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович.

"Это был институциональный сговор", — заявила изданию Анцелиович. При этом она подчеркнула, что высокопоставленные правительственные чиновники не участвовали в этом сговоре.

По ее словам, власти страны, в том числе президент РФ Владимир Путин, не были причастны к этой системе. Также Анцелиович сообщила, что была шокирована, когда система раскрылась.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов, который по поручению Владимира Путина должен реформировать антидопинговую систему в России, также признал, что было совершено "множество ошибок", но руководство страны к этому непричастноm сообщает Newsru.com.

При этом Смирнов напомнил о взломах медицинских записей атлетов из стран Запада, осуществленных хакерами Fancy Bear и показавшими, что многие получали терапевтические разрешения на употребление запрещенных для других препаратов. "У России никогда не было таких возможностей, как у других стран", — указал он в беседе с журналистами New York Times.

Смирнов заявил, что необходимо понять, почему молодые спортсмены соглашаются принять допинг, передает Русская служба Би-Би-Си. Он подчеркнул, что и в других странах принимают допинг. При этом он сослался на информацию, полученную в результате взлома аккаунтов WADA.

"WADA повезло, что у них оказался Родченков", — заявил New York Times юрист Олимпийского комитета России Виктор Березов. Он предположил, что подобные нарушения могут "происходить в Китае или Лондоне", так как "система сломана".

В мае этого года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России.

Признания Родченкова легли в основу официального расследования под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен, напоминает Lenta.ru. Согласно выводам Макларена, в России уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта. Выводы Макларена привели к тому, что часть российских спортсменов не смогла выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях правил. Работу московской антидопинговой лаборатории приостановили. Кроме того, было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в России нет поддержки допинга на государственном уровне, а Родченков, по его словам, "таскал сюда всякую гадость". В России против Григория Родченкова было возбуждено уголовное дело.