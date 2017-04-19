Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло легитимную замену мельдонию из числа разрешенных препаратов, которые даже превосходят его по своим свойствам. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на главу ФМБА Владимира Уйбу.

"Мельдоний более не актуален, мы нашли ему замену, — заявил Уйба. — Наши препараты не относятся к списку запрещенных и при этом работают в разы лучше. Названия их не могу назвать, это авторское право, но ответственно заявляю, мельдоний есть чем заменить".

Напомним, что мельдоний был включен WADA в список запрещенных веществ с января 2016 года, после чего целый ряд российских спортсменов был отстранен от соревнований из-за положительных проб на эту субстанцию. Позже выяснилось, что период вывода мельдония из организма подробно изучен не был, и многих фигурантов амнистировали. А больше всех из известных спортсменов пострадала Мария Шарапова, потерявшая из-за дисквалификации больше года.

За прошедший год ФМБА провело масштабную научно-исследовательскую работу (стоимостью в 1,66 млн евро) по оценке последствий применения мельдония человеческим организмом. В результате чего российские медики выяснили, что препарат имеет свойство накапливаться в печени и поступать в организм только тогда, когда это требуется. Любопытна и следующая гипотеза ФМБА, согласно которой срок выведения мельдония из организма зависит от национальности.

По словам Владимира Уйбы, российские медики доказали WADA, что в случае с мельдонием существует индивидуальное накопление, а потому в данном случае нельзя обвинять человека в применении допинга и относиться к мельдонию как к обычному препарату.

Напомним, что мельдоний был синтезирован в середине 1970-х годов в Институте органического синтеза АН Латвийской ССР. В настоящее время препарат выпускается компанией Grindex под названием "Милдронат".