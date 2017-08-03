Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, который первым из российских специалистов возглавил английский футбольный клуб, сравнил себя с Юрием Гагариным.

"Халл" по итогам прошлого сезона вылетел из английской премьер-лиги в первый дивизион — Championship. Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА и сборную России, был назначен наставником "тигров" в июне.

"Я несу большую ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказали мне большую поддержку после того, как я приступил к работе здесь, — приводит слова Слуцкого официальный сайт "Халл Сити". — Я для них как Юрий Гагарин! Я первый человек из России, который тренирует в английском футболе, и для меня это действительно важное время. У меня положительный настрой перед началом сезона. Я верю в игроков, они верят в мои принципы, и, надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов".

Первый официальный матч в сезоне "Халл Сити" проведет 5 августа в гостях против "Астон Виллы".