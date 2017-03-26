Федерация конного спорта России дисквалифицировала всадницу Светлану Лосеву на шесть месяцев за жестокое обращение с лошадью, сообщает пресс-служба ФКСР.

В ФКСР обратились спортсмены из конноспортивного клуба "Ромашково" (Московская область), где и занимается Лосева. На основании приложенных к делу видеоматериалов и фотографий стало очевидно, что всадница жестоко обращалась с лошадью.

Лосева в своем заявлении признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в свое отсутствие.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 21 марта. В течение полугода Лосева не имеет права принимать участие в соревнованиях.