В ФКСР обратились спортсмены из конноспортивного клуба "Ромашково" (Московская область), где и занимается Лосева. На основании приложенных к делу видеоматериалов и фотографий стало очевидно, что всадница жестоко обращалась с лошадью.
Лосева в своем заявлении признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в свое отсутствие.
Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 21 марта. В течение полугода Лосева не имеет права принимать участие в соревнованиях.