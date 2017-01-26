Россия потеряла 19 олимпийских медалей после перепроверки допинг-проб

Foto: Sputnik/Scanpix По итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне команда России лишилась уже 19 медалей. Россию лишили 13 медалей пекинских Игр-2008 (1 золотая медаль — 6 серебряных — 6 бронзовых) и 6 наград лондонской Олимпиады-2012 (0–2–4). Последней, кого МОК лишил наград, стала прыгунья Татьяна Лебедева — она потеряла две серебряные медали ОИ-2008. Ранее медалей Игр-2008 в Пекине были лишены: - мужская сборная России в эстафете 4х400 метров (бронза)

- женская сборная России в эстафете 4х400 метров (серебро)

- женская сборная России в эстафете 4х100 метров (золото)

- прыгунья в высоту Анна Чичерова (бронза)

- бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова (бронза)

- метательница копья Мария Абакумова (серебро)

- борец Хасан Бароев (серебро)

- тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев (бронза), Дмитрий Лапиков (бронза), Надежда Евстюхина (бронза), Марина Шаинова (серебро). Наград Игр-2012 в Лондоне лишились: - бегунья на 3000 метров с барьерами Юлия Зарипова (золото)

- метательница молота Татьяна Белобородова (золото)

- толкательница ядра Евгения Колодко (серебро)

- тяжелоатлеты Александр Иванов (серебро), Наталья Заболотная (серебро), Апти Аухадов (серебро). Ранее, до запуска программы перепроверки проб Россия была лишена еще четырех медалей Игр-2012 — дисквалифицированы были ходоки Сергей Кирдяпкин (золото) и Ольга Каниськина (серебро), метательница диска Дарья Пищальникова (серебро) и семиборка Татьяна Чернова (бронза).

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