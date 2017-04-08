Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забросил в выездном победном матче с "Монреаль Канадиенс" (4:2) свою 40-ю шайбу в регулярном чемпионате, а "молнии" еще сохраняют надежды на последнюю вакантную путевку в плей-офф.

Российский форвард "молний" завершил острую контратаку за 9 секунд до окончания первого периода, когда сделал счет 2:0, точно бросив из-под защитника "канадцев" Брэндона Дэвидсона.

Кучеров стал вторым хоккеистом в регулярном сезоне-2016/17, добравшимся до отметки в 40 голов. По этому показателю он уступает только лидеру снайперской гонки Сидни Кросби (43).

Помимо гола, российский нападающий "Тампы" в матче с "Монреалем" отметился и результативной передачей, теперь на его счету 84 очка и это пятый показатель среди бомбардиров лиги. Первое место безоговорочно занимает Конор Макдэвид — 97 (30+76) баллов.

Одержав важную победу, "Тампа-Бэй Лайтнинг" набрал 92 очка и еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого должен проиграть оба оставшихся своих матча "Торонто Мэйпл Лифс" (сейчас у команды 93 очка). Сегодня "кленовые листья" играют дома с "Питтсбургом", а потом с "Коламбусом". Хоккеистам "Тампы" осталось провести один матч в "регулярке" — завтра с "Баффало" Земгуса Гиргенсона.