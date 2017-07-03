Медведев впервые в карьере одержал победу над теннисистом Топ-10 (до этого были два поражения) и впервые вышел во второй круг турнира "Большого шлема".
Кроме того, Медведев стал первым игроком с 2003 года, который свою первую победу на "Шлеме" одержал в матче с соперником из Топ-3. В 2003-м на "Уимблдоне" хорват Иво Карлович обыграл вторую ракетку мира австралийцв Ллейтона Хьюитта.
А для Вавринки "Уимблдон" остается единственным "мэйджором", где он до сих пор не становился победителем: ранее швейцарец по разу был чемпионом AusOpen, "Роллан Гаррос" и US Open.
31-летний испанец Рафаэль Надаль, в первом круге "Уимблдона" обыгравший австралийца Джона Миллмана, одержал 850-ю победу в карьере. Надаль стал всего седьмым игроком в истории, которому удалось преодолеть этот рубеж. По количеству побед испанца обходят Андре Агасси (870), Джон Макинрой (877), Гильермо Вилас (929), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1104) и Джимми Коннорс (1256).
Из других матчей дня отметим победы британца Энди Маррея и россиянина Карена Хачанова, француза Жо-Вильфреда Тсонга и хорвата Марина Чилича.
В женском разряде громких неожиданностей в первый день не произошло. Прошли во второй круге латвийки Елена Остапенко и Анастасия Севастова, белоруска Виктория Азаренко и американка Винус Уильямс, румынка Симона Халеп и словачка Доминика Цибулкова, чешка Петра Квитова и британка Йоханна Конта, россиянка Елена Веснина и украинка Элина Свитолина.
3 июля. 1/64 финала
Мужчины
Карен Хачанов (Россия) — Андрей Кузнецов (Россия) — 7:6 2:6 6:3 1:6 6:2
Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4 3:6 6:4 6:1
Фабио Фоньини (Италия) — Дмитрий Турсунов (Россия) — 6:1 6:3 6:3
Энди Маррей (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1 6:4 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) — Джон Миллман (Австралия) — 6:1 6:3 6:2
Марин Чилич (Хорватия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4 6:2 6:3
Кеи Нисикори (Япония) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:2 6:2 6:0
Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Камерон Норри (Великобритания) — 6:3 6:2 6:2
Люка Пуй (Франция) — Малек Жазири (Тунис) — 6:7 6:4 6:4 7:6
Жиль Мюллер (Люксембург) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:5 6:4 6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) — 6:3 6:1 6:2
Пьер-Уг Эрбер (Франция) — Ник Киргиос (Австралия) — 6:3 6:4, отказ
Аляж Бедене (Великобритания) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:7 7:6 6:7 7:6 8:6
Сэм Куэрри (США) — Томас Фаббиано (Италия) — 7:6 7:5 6:2
Стив Джонсон (США) — Николас Кикер (Аргентина) — 6:4 7:5 6:3
Кевин Андерсон (ЮАР) — Фернандо Вердаско (Испания) — 2:6 7:6 7:6 6:3
Бенуа Пэр (Франция) — Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) — 6:4 3:6 7:6 6:4
Симоне Болелли (Италия) — Лу Ен-Хсунь (Тайвань) — 6:3 1:6 6:3 6:4
Тиаго Монтейра (Бразилия) — Эндрю Уиттингтон (Австралия) — 4:6 6:3 7:6 7:6
Дастин Браун (Германия) — Жоао Соуза (Португалия) — 3:6 7:6 6:4 6:4
Николоз Басилашвили (Грузия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:4 7:6 6:1
Ежи Янович (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4 3:6 6:3 7:6
Дональд Янг (США) — Денис Истомин (Узбекистан) — 5:7 6:4 6:4 4:2, отказ
Сергей Стаховский (Украина) — Жюльен Беннето (Франция) — 6:3 7:6 2:6 6:2
Питер Гойовчик (Германия) — Мариус Копил (Румыния) — 7:6 2:6 6:3 6:1
Андреас Сеппи (Италия) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2 3:6 6:2 6:1
Рубен Бемельманс (Бельгия) — Томми Хаас (Германия) — 6:2 3:6 6:3 7:5
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Ренцо Оливо (Аргентина) — 6:2 6:0 6:1
Лукаш Росол (Чехия) — Хенри Лааксонен (Швейцария) — 4:6 7:5 6:3 6:4
Флориан Майер (Германия) — Виктор Троицки (Сербия) — 6:1, отказ
Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина) — 6:1 4:6 4:6 7:5 6:1
Женщины
Елена Веснина (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4 5:7 6:2
Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:7 6:4 6:1
Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Хромачева (Россия) — 6:3 6:4
Симона Халеп (Румыния) — Марина Эракович (Новая Зеландия) — 6:4 6:1
Элина Свитолина (Украина) — Эшли Барти (Австралия) — 7:5 7:6
Йоханна Конта (Великобритания) — Су-Вэй Се (Тайвань) — 6:2 6:2
Доминика Цибулкова (Словакия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3 3:6 9:7
Винус Уильямс (США) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 7:6 6:4
Петра Квитова (Чехия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3 6:4
Елена Остапенко (Латвия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0 1:6 6:3
Мэдисон Киз (США) — Нао Хибино (Япония) — 6:4 6:2
Анастасия Севастова (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1 7:6
Каролин Гарсия (Франция) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:1 6:1
Барбора Стрыцова (Чехия) — Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) — 6:3 6:3
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Эжени Бушар (Канада) — 1:6 6:1 6:1
Карина Виттхефт (Германия) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 6:3 5:7 8:6
Ана Конюх (Хорватия) — Сабин Лисицки (Германия) — 6:1 6:4
Кристина Плишкова (Чехия) — Роберта Винчи (Италия) — 7:6 6:2
Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэтрин "СиСи" Беллис (США) — 3:6 6:2 6:1
Ван Цян (Китай) — Чан Кай-Чен (Тайвань) — 6:3 6:4
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лора Робсон (Великобритания) — 6:4 6:2
Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 5:7 6:4 6:4
Франческа Скьявоне (Италия) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:1 6:1
Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3 7:6
Мария Саккари (Греция) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:3 6:4
Ана Богдан (Румыния) — Дуань Ин-Ин (Китай) — 6:4 6:2
Ирина Бегу (Румыния) — Наоми Броади (Великобритания) — 6:4 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Рикель Хогенкамп (Голландия) — 6:3 6:3
Дженнифер Брэди (США) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3 6:1
Франсуаза Абанда (Канада) — Куруми Нара (Япония) — 6:2 6:4
Шуай Пэн (Китай) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:7 6:0 6:4
Хизер Уотсон (Великобритания) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:1 7:6