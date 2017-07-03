В первый же день "Уимблдона" состоялась сенсация: 21-летний российский теннисист Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира Стэна Вавринку из Швейцарии — 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Медведев впервые в карьере одержал победу над теннисистом Топ-10 (до этого были два поражения) и впервые вышел во второй круг турнира "Большого шлема".

Кроме того, Медведев стал первым игроком с 2003 года, который свою первую победу на "Шлеме" одержал в матче с соперником из Топ-3. В 2003-м на "Уимблдоне" хорват Иво Карлович обыграл вторую ракетку мира австралийцв Ллейтона Хьюитта.

А для Вавринки "Уимблдон" остается единственным "мэйджором", где он до сих пор не становился победителем: ранее швейцарец по разу был чемпионом AusOpen, "Роллан Гаррос" и US Open.

31-летний испанец Рафаэль Надаль, в первом круге "Уимблдона" обыгравший австралийца Джона Миллмана, одержал 850-ю победу в карьере. Надаль стал всего седьмым игроком в истории, которому удалось преодолеть этот рубеж. По количеству побед испанца обходят Андре Агасси (870), Джон Макинрой (877), Гильермо Вилас (929), Иван Лендл (1068), Роджер Федерер (1104) и Джимми Коннорс (1256).

Из других матчей дня отметим победы британца Энди Маррея и россиянина Карена Хачанова, француза Жо-Вильфреда Тсонга и хорвата Марина Чилича.

В женском разряде громких неожиданностей в первый день не произошло. Прошли во второй круге латвийки Елена Остапенко и Анастасия Севастова, белоруска Виктория Азаренко и американка Винус Уильямс, румынка Симона Халеп и словачка Доминика Цибулкова, чешка Петра Квитова и британка Йоханна Конта, россиянка Елена Веснина и украинка Элина Свитолина.

3 июля. 1/64 финала

Мужчины

Карен Хачанов (Россия) — Андрей Кузнецов (Россия) — 7:6 2:6 6:3 1:6 6:2

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4 3:6 6:4 6:1

Фабио Фоньини (Италия) — Дмитрий Турсунов (Россия) — 6:1 6:3 6:3

Энди Маррей (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:1 6:4 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) — Джон Миллман (Австралия) — 6:1 6:3 6:2

Марин Чилич (Хорватия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:4 6:2 6:3

Кеи Нисикори (Япония) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:2 6:2 6:0

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Камерон Норри (Великобритания) — 6:3 6:2 6:2

Люка Пуй (Франция) — Малек Жазири (Тунис) — 6:7 6:4 6:4 7:6

Жиль Мюллер (Люксембург) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:5 6:4 6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) — 6:3 6:1 6:2

Пьер-Уг Эрбер (Франция) — Ник Киргиос (Австралия) — 6:3 6:4, отказ

Аляж Бедене (Великобритания) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:7 7:6 6:7 7:6 8:6

Сэм Куэрри (США) — Томас Фаббиано (Италия) — 7:6 7:5 6:2

Стив Джонсон (США) — Николас Кикер (Аргентина) — 6:4 7:5 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР) — Фернандо Вердаско (Испания) — 2:6 7:6 7:6 6:3

Бенуа Пэр (Франция) — Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) — 6:4 3:6 7:6 6:4

Симоне Болелли (Италия) — Лу Ен-Хсунь (Тайвань) — 6:3 1:6 6:3 6:4

Тиаго Монтейра (Бразилия) — Эндрю Уиттингтон (Австралия) — 4:6 6:3 7:6 7:6

Дастин Браун (Германия) — Жоао Соуза (Португалия) — 3:6 7:6 6:4 6:4

Николоз Басилашвили (Грузия) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:4 7:6 6:1

Ежи Янович (Польша) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4 3:6 6:3 7:6

Дональд Янг (США) — Денис Истомин (Узбекистан) — 5:7 6:4 6:4 4:2, отказ

Сергей Стаховский (Украина) — Жюльен Беннето (Франция) — 6:3 7:6 2:6 6:2

Питер Гойовчик (Германия) — Мариус Копил (Румыния) — 7:6 2:6 6:3 6:1

Андреас Сеппи (Италия) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2 3:6 6:2 6:1

Рубен Бемельманс (Бельгия) — Томми Хаас (Германия) — 6:2 3:6 6:3 7:5

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Ренцо Оливо (Аргентина) — 6:2 6:0 6:1

Лукаш Росол (Чехия) — Хенри Лааксонен (Швейцария) — 4:6 7:5 6:3 6:4

Флориан Майер (Германия) — Виктор Троицки (Сербия) — 6:1, отказ

Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина) — 6:1 4:6 4:6 7:5 6:1

Женщины

Елена Веснина (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4 5:7 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:7 6:4 6:1

Арина Соболенко (Беларусь) — Ирина Хромачева (Россия) — 6:3 6:4

Симона Халеп (Румыния) — Марина Эракович (Новая Зеландия) — 6:4 6:1

Элина Свитолина (Украина) — Эшли Барти (Австралия) — 7:5 7:6

Йоханна Конта (Великобритания) — Су-Вэй Се (Тайвань) — 6:2 6:2

Доминика Цибулкова (Словакия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:3 3:6 9:7

Винус Уильямс (США) — Элиза Мертенс (Бельгия) — 7:6 6:4

Петра Квитова (Чехия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:3 6:4

Елена Остапенко (Латвия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:0 1:6 6:3

Мэдисон Киз (США) — Нао Хибино (Япония) — 6:4 6:2

Анастасия Севастова (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1 7:6

Каролин Гарсия (Франция) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:1 6:1

Барбора Стрыцова (Чехия) — Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) — 6:3 6:3

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Эжени Бушар (Канада) — 1:6 6:1 6:1

Карина Виттхефт (Германия) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 6:3 5:7 8:6

Ана Конюх (Хорватия) — Сабин Лисицки (Германия) — 6:1 6:4

Кристина Плишкова (Чехия) — Роберта Винчи (Италия) — 7:6 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэтрин "СиСи" Беллис (США) — 3:6 6:2 6:1

Ван Цян (Китай) — Чан Кай-Чен (Тайвань) — 6:3 6:4

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Лора Робсон (Великобритания) — 6:4 6:2

Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 5:7 6:4 6:4

Франческа Скьявоне (Италия) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:1 6:1

Наоми Осака (Япония) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:3 7:6

Мария Саккари (Греция) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:3 6:4

Ана Богдан (Румыния) — Дуань Ин-Ин (Китай) — 6:4 6:2

Ирина Бегу (Румыния) — Наоми Броади (Великобритания) — 6:4 6:2

Мэдисон Бренгл (США) — Рикель Хогенкамп (Голландия) — 6:3 6:3

Дженнифер Брэди (США) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:3 6:1

Франсуаза Абанда (Канада) — Куруми Нара (Япония) — 6:2 6:4

Шуай Пэн (Китай) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:7 6:0 6:4

Хизер Уотсон (Великобритания) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:1 7:6