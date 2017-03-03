В четверг, 2 марта, определились два полуфиналиста плей-офф в Восточной конференции. Ими стали казанский "Ак Барс" и действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург".

Уфимский клуб завершил сезон, проиграв в Казани пятый матч серии. Команда Зинэтулы Билялетдинова вырвала четвертую викторию в середине овертайма благодаря голу Иржи Секача — 2:1.

Наставник "Салавата" Игорь Захаркин после окончания серии отметил: "Всегда виноват тренер, когда команда проигрывает. Я считаю, что в тех обстоятельствах, в которые мы попали в этом сезоне, ребята выступили достойно. По моему будущему мне персонально никто не звонил, меня никуда не вызывали. Очень много информации в прессе, которая берется неизвестно откуда. Я не знаю, что будет. Готов ли я к отставке? Я готов ко всему. В космос только не готов лететь".

А вот главный тренер дебютанта КХЛ пекинского "Куньлуня" Владимир Юрзинов после вылета своей команды из плей-офф не стал скрывать, что собрался уйти. Китайский клуб сегодня был разгромлен магнитогорским "Металлургом" — 8:2 (4-1 в серии), Данис Зарипов и Ян Коварж сделали хет-трики, а канадский защитник Крис Ли оформил пять(!) результативных передач.

Юрзинов-младший после серии сказал так: "У нас сегодня не было шансов. Но за год мы проделали хорошую работу, создали боеспособный коллектив. Ребята работали весь сезон и все вместе добились для нас очень хорошего результата. Еще я хотел бы сказать, что сегодня написал заявление с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Я хочу уйти. Если нужна причина — пусть будет банальная "по семейным обстоятельствам". Решение принял неделю назад".

В двух парах "Востока" выяснение отношений еще не закончено. Омский "Авангард" добился третьей победы над "Адмиралом" (6:0) и теперь имеет все шансы завершить серию во Владивостоке. Астанинский "Барыс" и вовсе получил благоприятную возможность в субботу поставить точку в соперничестве с "Трактором" на своем льду. Челябинцам не удалось взять верх над "Барысом" сегодня дома — 1:2 в овертайме. Решающий гол на счету Мартина Сен-Пьера, а голкипер "Трактора" Францоуз прозевал момент броска (см.видео ниже).

КХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток (5-е матчи):

Ак Барс (Казань) — Салават Юлаев (Уфа) 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Малыхин (Ткачев, Азеведу) — 15:13 (5x4)

1:1 — Арзамасцев — 51:31 (5x4)

2:1 — Секач (Азеведу) — 68:55 (4x4).

Счет в серии: 4-1.



Трактор (Челябинск) — Барыс (Астана) 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Пушкарев (Доус, Бойд) — 12:19 (5x5)

1:1 — Бородкин (Якуценя, Кольцов) — 29:46 (5x4)

1:2 — Сен-Пьер — 70:41 (5x5)

Счет в серии: 2-3.



Металлург (Магнитогорск) — Куньлунь Ред Стар (Пекин) 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

1:0 — Зарипов (Ли) — 05:55 (5x4)

2:0 — Коварж (Ли, Зарипов) — 10:00 (5x4)

2:1 — Тайми (Виклунд) — 13:59 (5x4)

3:1 — Зарипов (Ли, Береглазов) — 14:30 (5x5)

4:1 — Мозякин (Ли, Коварж) — 25:01 (5x4)

5:1 — Коварж (Мозякин, Береглазов) — 34:59 (4x4)

6:1 — Зарипов (Мозякин, Коварж) — 40:49 (5x5)

7:1 — Косов (Филиппи) — 48:57 (5x5)

8:1 — Коварж (Ли, Зарипов) — 49:51 (5x4)

8:2 — Альшевский (Мянтюля) — 59:48 (5x5).

Счет в серии: 4-1.