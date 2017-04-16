Сборная России уступила американцам на чемпионате мира среди юниоров

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На проходящем в Словакии мировом первенстве по хоккею среди юниоров во втором туре сборная России U-18 уступила американцам (4:5). Россияне открыли счет, но потом пропустили 4 шайбы подряд. Сборная США лидирует в группе В с шесть очками, у России, Швеции и Чехии — по 3.