В группе А, где выступает сборная Латвии, финны победили швейцарцев (5:1), а канадцы в овертайме вырвали победу над словаками (4:3). У Финляндии после второго тура — 6 очков, у "Кленовых листьев" — 5, у Швейцарии — 3, у Словакии — 1, у Латвии — 0. Юниоры Латвии в третьем туре сыграют с финнами (16 апреля).
Чемпионат мира. Словакия
Группа А
Финляндия U18 — Швейцария U18 — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 Нюман (Иконен, Талвитие, 7.28-бол). 2:0 Нюман (Иконен, Весалайнен, 16.14). 3:0 Котканиеми (Купари, 32.14). 4:0 Иконен (Весалайнен, Нюман, 33.19). 4:1 Мюллер (Хишир, Матева, 47.40). 5:1 Латвала (Виртанен, Котканиеми, 47.53).
Броски: 33-26
Штраф: 6-4
Канада U18 — Словакия U18 — 4:3 ОТ (3:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 Лиска (Ружичка, 8.37-бол). 1:1 Маттеос (Чайни, 18.18). 2:1 Олсон (Энтуистл, 18.36). 3:1 Рэтклифф, 19.39. 3:2 Грегорчак (Роман, 36.34). 3:3 Лиска (Фарфак, 42.38-мен). 4:3 Маттеос (Макисаак, 62.38).
Броски: 36-29
Штраф: 28-10
После 2-го тура
1. Финляндия 2 2 0 0 0 10-5 6
2. Канада 2 1 1 0 0 8-4 5
3. Швейцария 2 1 0 0 1 5-5 3
4. Словакия 2 0 0 1 1 7-9 1
5. Латвия 2 0 0 0 2 1-8 0
Группа B
США U18 — Россия U-18 — 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Шайбы: Колтыгин (Торопченко, Рубинчик, 10.59-мен). 1:1 Майсмеш (Пастуев, Бэрратт, 33.57). 2:1 Поэлинг (Фэрэби, Дуги, 36.28). 3:1 Поэлинг (Кнопке, Миллер, 39.30-мен). 4:1 Норрис (Дуги, Ткачук, 41.16). 4:2 Бицадзе (Саморуков, Переляев, 45.19). 5:2 Бэрратт (Майсмеш, Дуги, 49.59). 5:3 Слепец (Рубинчик, Липанов, 56.33-бол). 5:4 Чехович (Свечников, Колтыгин, 57.09).
Броски: 32-28
Штраф: 10-10
Швеция U18 — Чехия U18 — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 Петерсон (Элвенес, Вестерлунд, 3.40). 2:0 Зеттерлунд, 20.35. 2:1 Задина (Квасничка, Конделик, 37.30-бол). 2:2 Керн (Сафин, 46.08). 3:2 Густаффсон (Гиннинг, 47.30).
Броски: 38-34
Штраф: 14-24
После 2-го тура
1. США 2 2 0 0 0 12-4 6
2. Россия 2 1 0 0 1 7-6 3
3. Чехия 2 1 0 0 1 9-7 3
4. Швеция 2 1 0 0 1 4-5 3
5. Беларусь 2 0 0 0 2 4-14 0