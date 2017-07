Помимо родственников молодоженов на торжественно мероприятии присутствовали немка Ангелик Кербер, датчанка Каролин Возняцки, бывшая первая ракетка Польши Марта Домаховская и польский теннисист Ежи Янович, сообщает Eurosport.ru.

О предстоящей свадьбе 28-летней Радваньской в 2016 году на US Open рассказала Возняцки. "Ага выходит замуж, так что мы с Кербер такие: "Надо ездить в отпуск втроем, но это тяжело, когда у каждой появляется собственная жизнь", — сообщила датчанка. — Конечно, это не значит, что мы отдаляемся друг от друга, но иногда у девушек появляются разные приоритеты или они чем-то заняты. Было бы круто тусить вместе, пить кофе, сидеть, болтать и отлично проводить время", — сообщила Возняцки.

В текущем рейтинге Радванска занимает десятое место. В этом сезоне теннисистка из Польши выиграла 14 матчей из 25-ти и ни разу не выходила во вторую неделю на турнирах "Большого шлема". В прошлом сезоне впервые в карьере выиграла итоговый турнир. Всего за карьеру Радванска выиграла 20 титулов WTA и заработала 26,5 млн. долларов призовых.

Just Married: Major congratulations to Agnieszka Radwańska and Dawid Celt! pic.twitter.com/AektmY6zFX— Tennis Photos (@tennis_photos) July 22, 2017