Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмы левого предплечья.

Шарапова не вышла на матч против украинки Леси Цуренко во втором круге турнира. "В конце первого матча я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования врач посоветовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму, — сказала Шарапова. — Мне жаль огорчать болельщиков, но я должна была принять меры предосторожности. Надеюсь, больная рука не сильно повлияет на мои дальнейшие планы".

Как известно, на этой неделе Шарапова победно вернулась на корт после продолжительной паузы, которая была связана с травмой бедра. В первом раунде турнира Bank of the West Classic она в трех сетах обыграла американку Дженнифер Брэди — 6:1, 4:6, 6:0.

Это был первый матч Шараповой на турнирах WTA после перерыва в два с половиной месяца. Напомним, что Шарапова, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и с тех пор не играла.