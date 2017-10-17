Всего два дня назад экс-первая ракетка мира Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине. Этот титул стал для нее первым в сезоне, первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, первым за 2,5 года и 37-м в карьере. В результате россиянка закрепила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 89-го на 56-е место.

После триумфа в Китае Шарапова сразу вылетела в Москву. На "Кубке Кремля" она не играла ровно десять лет. Но в этот раз ее выступление получилось скоротечным.

В первом круге "Кубка Кремля" россиянка соперничала со словачкой Рыбариковой (8-й посев в Москве), которая двумя днями ранее дошла до финала в австрийском Линце (проиграла Стрыцовой). По ходу первого сета соперницы брали очки на своих подачах, причем в 11-м гейме россиянка спасла три брейк-пойнта. А вот на тай-брейке увереннее действовала Рыбарикова — 7:3.

Во втором сете при счете 5:4 в пользу словачки Шарапова отдала свою подачу, а с ней — и матч в целом (4:6). Матч продолжался 1 час 55 минут. За матч 30-летняя россиянка 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов. На счету Рыбариковой 3 эйса, одна двойная ошибка и два брейка. Также Шарапова допустила 46 невынужденных ошибок (17 у 29-летней Рыбариковой) при 31 активно выигранном очке (15), реализовав один брейк-пойнт из трех и отыграв семь из девяти.