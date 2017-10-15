По ходу первого сета Соболенко вела 4:1, но затем Шарапова включилась в игру. Россиянка сравняла счет, затем сделала брейк и, взяв еще один гейм на своей подаче, вырвала концовку — 7:5.

Во втором сете Соболенко выигрывала с еще более комфортным перевесом. Белорусская теннисистка находилась в шаге от выигрыша партии, однако отдала пять геймов подряд. Россиянка повела 6:5, но двойной ошибкой позволила сопернице сравнять счет.

На тай-брейке Соболенко вела 3:2 и 4:3, затем лидерство перешло к Шараповой. При счете 6:5 она заработала первый матчбол. Белоруска его отыграла, как и два следующих. И все же с четвертой попытки экс-первая ракетка мира поставила точку в матче — 10:8.

Таким образом, Шарапова завоевала первый титул с весны 2015 года и 36-й в карьере. Напомним, 30-летняя россиянка проводит первый сезон в профессиональном туре после 15 месяцев дисквалификации за употребление запрещенного вещества мельдония.

Как известно, на этой неделе Шарапова впервые за долгое время вернулась в сотню луших теннисисток планеты. В текущем рейтинге WTA она занимает 86-е место, 19-летняя Соболенко — 102-я.