В 2012−13 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, ее изображения использовались в рекламе, и спортсменка лично пару раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями, сообщает Чемпионат.com.

Теперь одна из потенциальных покупательниц, 44-летняя Бавана Агарвал, и обратилась в суд с жалобой на застройщиков — Homestead Infrastructure Development, Homestead Infrastructure Maintenance, Homestead Arabic Homes, которые не выполнили своих обязательств. Кроме самих компаний, в качестве обвиняемых она указала их директоров, а также звезду мирового тенниса Марию Шарапову.

Агарвал пошла в суд, потому что в 2013 году инвестировала в элитный жилой комплекс, строительство которого планировалось в Гургаоне. По договору, через три года после оформления инвестиции (в 2016-м) проект уже должен был быть готов. Однако этого не произошло — позже Агарвал узнала, что продавцы недвижимости даже не получили разрешение на строительство, при этом деньги в проект вложили 1500 человек.

Сама Агарвал, как и многие, заинтересовалась предложением именно из-за пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема" Шараповой, которая с рекламы обещала, что на территории комплекса будет теннисная школа и магазины спортивной одежды.

"Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемого, но и поддержала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она — часть этого преступного сговора", — приводит слова потерпевшей издание Times of India.

Суд рассмотрел жалобу женщины и постановил подготовить так называемый First Information Report. В индийской юридической системе это документ, который полиция оформляет при получении информацию о серьезном преступлении. Именно с него начинается любое расследование.

Непостроенный жилой комплекс рекламировался под названием Ballet by Sharapova ("Балет Шараповой"). Россиянка подписала контракт с компанией-застройщиком в 2012 году, и, по сообщениям, он принес ей несколько миллионов долларов. В ноябре 2012 года Шарапова ездила в Индию, чтобы поучаствовать в промо-мероприятии компании. В 2016-м представители фирмы рассказывали, что дисквалификации Марии никак не повлияет на их сотрудничество.

Застройщик утверждал, что создаст 42-этажную башню, в которой будет всего 120 квартир — по три на этаже. В квартирах обещал "прекрасные виды с просторных террас и балконов", сообщает Sports.ru.

Покупателей привлекали запланированной постройкой академии русского балета — на эту идею компанию натолкнули происхождение Марии, ее "гибкость и утонченность". Все развлекательные заведения на территории комплекса назвали теннисными терминами: спортивный ресторан "Гейм-пойнт", спорт-бар "Смешанная пара" и трехэтажный клуб "Большой шлем".

В жилом комплексе планировалось строительство теннисной академии и коммерческих помещений для продажи одежды и спортивной экипировки. Покупателям обещали возможность потренироваться с Шараповой, когда она приедет в Индию. Рассказ об академии сопровождался цитатой от Марии: "Лично мне нравится крыша теннисного стадиона — она уникальная".

Пока ни Шарапова, ни застройщик не давали никаких комментариев. Расследование только начинается.

Эксперты утверждают, что если ситуация обстоит так, как описала Агарвал, то в деле все довольно ясно: по законам штата Харьяна, в котором расположен Гургаон, застройщик не имеет права продавать доли в проекте, если у него еще нет разрешения на строительство. Поэтому в данном случае налицо все признаки мошенничества.