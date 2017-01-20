Кадыров, как обычно, начал нынешний сезон и еще в октябре обслуживал матчи регулярного чемпионата, однако в ноябре у арбитра диагностировали астроцитому третьей степени (опухоль головного мозга). Справиться с тяжелым заболеванием, к сожалению, ему не удалось.

Рамиль Кадыров работал хоккейным арбитром на протяжении 18 лет (на матчах КХЛ с момента ее создания в 2008 году). 8 сентября 2016-го он стал вторым в истории российского хоккея судьей, достигшим рубежа в 700 проведенных матчей в отечественных чемпионатах в качестве главного арбитра.

На международном уровне Кадыров обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира, работал на Матче звезд КХЛ 2016 года.

В этом сезоне Кадыров отсудил 19 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз на лед он выходил в матче "Нефтехимик" — "Барыс" 27 октября 2016 года. Лига планирует 22 января в рамках Матча Звезд почтить память арбитра минутой молчания.