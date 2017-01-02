"Вероятно, Александр Легков и Максим Вылегжанин лишатся медалей", — цитирует источник внутри МОК Iltalehti, а автор материала Сантту Сильвеннойнен рассказал некоторые подробности шведской газете Expressen.

"Недавно в МОК прошла большая встреча по этому делу. Исходя из того, что я слышал, если информация из доклада Макларена верна, то Вылегжанин и Легков потеряют свои медали. Официальное уведомление об этом поступит в январе. Тогда и станет понятно, в каком направлении движется дело.

Но шведам следует повременить с организацией церемонии вручения серебряных медалей в эстафете. Россия сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), а рассмотрение такого дела может занять годы. Однако я предположу, что все закончится шведским серебром", — отметил Сильвеннойнен.

Напомним, что Легков и Вылегжанин являются золотым и серебряным призерами лыжного марафона на 50 км в Сочи. Также они входили в состав российской команды, ставшей второй в эстафете.

В конце декабря Легков, Вылегжанин, а также еще четыре российских лыжника Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании данных доклада Макларена.