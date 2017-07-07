Клуб Континентальной хоккейной лиги казанский "Ак Барс" официально объявил о подписании контракта с известным форвардом Данисом Зариповым. Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 сезона.

Ранее Зарипов выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 годы, после чего четыре сезона отыграл за магнитогорский "Металлург".

Данис Зарипов является единственным в истории КХЛ четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009 и 2010 годы — за "Ак Барс", 2014 и 2016 годы — за "Магнитку"). В "Металлурге" выступал в звене с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем: по результативности этой тройке в последние годы не было равных в КХЛ.

В этом году контракт ветерана с "Магниткой" истек, и он покинул команду. Всего в КХЛ Зарипов провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) очков в 436 встречах.