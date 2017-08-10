Начиная с 1 января этого года 73 профессиональных спортсмена из США сдали положительные тесты на допинг. Американцы — мировые лидеры по этому показателю. Об этом сообщается на официальном сайте международного "Движения за заслуживающий доверие велоспорт" (MPCC)

В России, занимающей второе место в рейтинге, случаев применения запрещенных препаратов в три раза меньше — 24. Третья позиция у Индии (16). Четвертое-пятое места делят между собой Бразилия и Доминиканская республика (15).

Чаще всего на допинге ловили бейсболистов — организация зафиксировала 52 таких случая. За ними следуют легкоатлеты — 45 представителей этого вида спорта уличены в применении запрещенных препаратов. На третьей строчке расположились тяжелоатлеты (33).

В MPCC входят несколько десятков профессиональных велокоманд. Организация регулярно составляет подобный рейтинг, чтобы сравнить количество уличенных в применении запрещенных препаратов велосипедистов с числом подобных случаев в других видах спорта. С начала 2017 года на допинге поймали 11 велосипедистов. Велоспорт занимает восьмое место в списке самых "грязных" видов спорта.