В составе команды Арсена Венгера свои пенальти реализовали Уолкотт, Монреаль, Окслейд-Чемберлен и Жиру, а у "синих" — только бивший первым Кэйхилл. Тогда как вратарь "аристократов" Куртуа и нападающий Мората свои 11-метровые удары смазали.

Стоит отметить, что серия пенальти проводилась по новой системе ABBA, когда первый удар наносит команда А, затем команда В бьет дважды подряд, после чего право пробить пенальти два раза переходит к команде А, и так далее. При этом количество ударов с каждой стороны по-прежнему равняется пяти.

Чемпионат Англии стартует во второй половине августа. По итогам прошлого сезона "Челси" стал чемпионом премьер-лиги, а "Арсенал" занял 5-е место и впервые за 20 лет остался без Лиги чемпионов.

Суперкубок Англии

Арсенал — Челси 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти — 3:1

Голы: Колашнац 82 — Мозес 46.

Арсенал: Чех, Мертесакер (Колашинац, 32), Монреаль, Бельерин, Холдинг, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлен, Джака, Ивоби (Уолкотт, 67), Уэлбек (Нелсон, 87), Ляказетт (Жиру, 66).

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Виллиан (Мусонда, 82), Фабрегас, Педро, Канте, Алонсо (Рюдигер, 79), Батшуайи (Мората, 74).