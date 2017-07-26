"Мне было дано очень многого достичь в своей карьере и в жизни. Это было эпичное путешествие. Спасибо моим поклонникам за поддержку и за то, что все время верили в меня. Надеюсь вам это понравилось, также как и мне. КОНЕЦ", — написал Фьюри в соцсети.

до того, как сделать столь важный анонс, Фьюри опубликовал в инстаграме фото своего дяди и тренера Питера Фьюри и промоутера Мика Хеннесси в зале экс-чемпиона мира в двух весах Дэвида Хэя, с которым Тайсон не раз скандалил и выяснял отношения. Визит членов своей команды в зал Хэя Фьюри посчитал предательством.

"Не могу поверить, что вижу вас обоих в зале этого урода. И что вы даже ведете дела с этим куском дерьма. Я полностью разочарован в вас обоих", — написал экс-чемпион по боксу.

Британец Фьюри известен эпатажными высказываниями и ранее уже заявлял об уходе из бокса, в частности, в октябре прошлого года.

Вскоре британский боксер добровольно отказался от титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super и WBO. Это связано с тем, что над Фьюри нависла угроза лишения чемпионских титулов, после того, как он дважды отменял бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко то из-за травмы, то вследствие депрессии, а допинг-тест показал наличие в организме Тайсона следов кокаина.

29-летний Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 25 боев и во всех одержал победы (18 — нокаутом). В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2015-го, когда победил Кличко-младшего и лишил украина всех титулов.