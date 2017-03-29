Сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги объявили о назначении новых главных тренеров на будущий сезон. Омский "Авангард" возглавил белорус Андрей Скабелка, ханты-мансийскую "Югру" — бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.

"Авангард" заключил контракт с 46-летним Скабелкой контракт по схеме "2+1".

Предыдущим местом работы Скабелки была "Сибирь", с которой он в 2015 году вышел в финал Восточной конференции и взял по итогам сезона бронзовую медаль. Но в сезоне-16/17 новосибирский клуб выступил неудачно, даже не попав в плей-офф КХЛ (9-е место на Востоке).

Тренерский штаб "Югры" со следующего сезона возглавит бывший главный тренер "Салавата Юлаева" и сборной России (в тандеме с Вячеславом Быковым) Игорь Захаркин. Помощником Захаркина будет Николай Борщевский. Контракт с обоими специалистами рассчитан на один год.

"Югра" по итогам сезона-16/17 стала 13-й на Востоке. По ходу чемпионата команда сменила трех наставников, а завершала сезон с Андреем Разиным, с которым не был продлен контракт.

Захаркин с "Салаватом Юлаевым" попал в плей-офф с шестого места на Востоке, в первом раунде Кубка Гагарина уступил "Ак Барсу" (1-4), после чего в Уфе с опытным тренером расстались, сделав выбор в пользу финна Эркки Вестерлунда.