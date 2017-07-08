В Великобритании умер шестилетний мальчик Брэдли Лоури — самый известный болельщик футбольного клуба "Сандерленд"

и всей английской премьер-лиги, сражавшийся с раком с четырех лет.

Юный поклонник "Сандерленда" заслужил любовь и восхищение миллионов людей, сражаясь с редкой детской формой рака. В полтора года у мальчика была диагностирована нейробластома, рак симпатической нервной системы.

"Сандерленд" взял малыша под свое крыло четыре года назад, и за это время Брэдли стал самым знаменитым болельщиком клуба. За его судьбой следила вся премьер-лига — и футболисты, и болельщики, сообщает "Спорт-Сегодня". Более двух лет лечения принесли результат — наступила ремиссия. За короткую жизнь мальчик собрал более миллиона фунтов, чтобы помочь другим онкологическим больным спастись.

При поддержке "Сандерленда", который запускал фандрайзинговые кампании и перечислял выручку с матчей на лечение, болезнь, распространившаяся по груди, легким, лимфатическим узлам, костям и костному мозгу и давившая на здоровые органы, в 2015-м почти отступила. Чтобы вернуться снова в июле 2016-го — в более беспощадной форме.

Ослабленный трехлетней борьбой организм мальчика получил сокрушительный удар. Родители Брэдли разыскали клинику, которая взялась бы за почти безнадежного больного и обещала хоть какие-то шансы на выздоровление. Проблема в том, что больница располагалась в США, а лечение стоило 700 тысяч фунтов. Таких денег у семьи не было.

Клуб привлекал внимание к фандрайзинговой кампании Брэдли, чьи родители собирали средства на лечение в Штатах. И пожертвования действительно посыпались. Около восьми тысяч человек перевели на счет ребенка 600 тысяч фунтов.

Семья готовилась к переезду в Нью-Йорк. Надежды разрушило плановое обследование. "Рак продолжает распространяться по организму. Мы разговаривали с врачом Брэдли, и он дал нам три прогноза. Все они говорят, что сын проиграл битву. Я действительно не знаю, что делать. Вернуть Брэдли домой, пробыв с ним рядом все оставшиеся пару месяцев его жизни, или продолжить лечение более страшными методами, которые все равно приведут к тому же исходу?" — в декабре мама Лоури Джемма откровенно написала обо всем в фейсбуке. Родители выбрали: цепляться за любой шанс на спасение и сделать каждый день неизлечимо больного мальчика незабываемым.

15 декабря прошлого года 5-летний Брэдли Лоуэри вышел на поле перед матчем "Сандерленда" против "Челси" и забил гол в ворота Асмира Беговича. Это была благотворительная акция, организованная "Сандерлендом" в поддержку своего юного болельщика.

В начале января BBC объявила, что два лучших гола декабря забили Генрих Мхитарян и Брэдли Лоуэри.

Брэдли не раз выходил на поле вместе с игроками "Сандерленда", а однажды даже вышел на матч сборной Англии против Литвы — вместе с Джермейном Дефо, который тогда был капитаном команды.

Дефо особенно крепко сдружился с Брэдли, и 17 мая побывал на его шестом дне рождения. Гостей развлекали жонглеры, циркачи на ходулях, файермены, маскоты "Сандерленда".

"Брэдли провел день рождения в госпитале и страдал от невыносимой боли… Я и папа провели все время рядом с ним, растирая его ноги, чтобы ему было так хорошо, как это только возможно. Мы хотели забрать Брэдли домой, но, к сожалению, нашли новую шишку в спине. Она растет очень быстро. Врачи думают, что это новая опухоль", — написала Джемма Лоури в твиттере.

А 1 июля мальчик и футболист виделись последний раз — Джермейн приезжал навестить маленького друга. 6 июля у "Борнмута" была пресс-конференция к открытию сезона, на которой был и Джермейн Дефо, перешедший этим летом из "Сандерленда". Он уже знал, что состояние Брэдли резко ухудшилось. Когда его спросили о мальчике, Джермейн не смог сдержать слез.

Утром 7 июля родители мальчика сообщили, что он больше не реагирует на происходящее. Брэдли так и не пришел в сознание. "Шестилетний супергерой Брэдли Лоури умер на руках родителей, проиграв долгую и мужественную борьбу с раком", — пишет Daily Mail.

Десятки тысяч пользователей твиттера выразили соболезнования в связи с кончиной Брэдли, который завоевал любовь не только в Англии, но и по всему миру, сообщает Eurosport.ru.

В "Сандерленде" узнали о смерти малыша почти сразу: "Все наши мысли вместе с семейством Лоури после сегодняшних печальных новостей".

"Ужасно грустно слышать о кончине маленького Брэдли. Он был воином и вдохновителем до самого конца", — написал Гари Линекер, который лично общался с малышом.

"Очень грустно слышать о смерти Брэдли, чья храбрость коснулась сердца любителей футбола по всему миру", — говорится в твиттере АПЛ.