27 марта официальный сайт ФИДЕ распространил информацию о том, что на состоявшемся в Афинах заседании совета федерации Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента. Пресс-служба организации утверждала, что президентский совет был официально осведомлен об этом решении и его внеочередное заседание намечено на апрель.

Позднее Илюмжинов опроверг свою отставку, назвав случившееся "подставой" и "делом рук американцев". "Одна страна — Соединенные Штаты Америки, которые являются одной из 188 стран мира, входящих в ФИДЕ — стараются давить на нашу организацию, чтобы принимали решения по их указке", — заявил он Национальной службе новостей (НСН).

Кирсан россиянин обратился с официальным письмом к Фримену, в котором сообщил, что не слагал полномочий. В ответном письме исполнительный директор ФИДЕ пояснил, что "во время встречи в Афинах вы несколько раз угрожали отказаться от поста, и в конце встречи три раза повторили "Я ухожу" перед тем, как выйти из комнаты. 10 апреля будет внеочередная встреча, чтобы обсудить эту проблему". Переписка чиновников опубликована на сайте ФИДЕ.

Член президентского совета ФИДЕ, глава Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили сообщил, что информация об отставке Илюмжинова является официальной, и нет повода не верить ей, передает Newsru.com.

Однако президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов отметил, что юридически приостановить полномочия главы Кирсана Илюмжинова может только конгресс ФИДЕ, который пройдет через полтора года.

Шахматная федерация США (US Chess) тоже ответила Илюмжинову, заявив, что не пыталась организовать импичмент, хотя и хочет видеть во главе организации другого человека. "Мы никогда не принимали участие в организации импичмента или даже разговорах о нем. Наша позиция хорошо известна. Мы предоставили ФИДЕ открытое письмо от 14 февраля 2017 года. В этом письме есть заявление о том, что мистер Илюмжинов внес смуту в великую игру шахматы", — цитирует "Р-Спорт" президента US Chess Гари Уолтерса.

Кирсан Илюмжинов находится на посту президента ФИДЕ с 1995 года и с тех пор неоднократно переизбирался на новый срок. В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило его в санкционный список, обвинив в поддержке президента Сирии Башара Асада. Илюмжинову запретили въезд в США, из-за чего в ноябре в Нью-Йорке он не смог присутствовать на матче за звание чемпиона мира по шахматам.