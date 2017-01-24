А капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в игре с "Каролиной" (6:1) сделал голевую передачу и продлил результативную серию (4+9) до восьми матчей. В 47 играх сезона на счету россиянина — 43 (22+21) очка.
23 января
Рейнджерс — Лос-Анджелес — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы
1:0 — 11 Пирри
2:0 — 33 Пюмпел (Джирарди, Степан)
2:1 — 38 Нолан (Даути, Эндрофф)
3:1 — 46 Зукарелло-Асен ( Миллер)
3:2 — 59 Клиффорд (Нолан, Маззин)
Вашингтон — Каролина — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Шайбы
0:1 — 4 Дж.Стаал (Ахо, Линдхольм)
1:1 — 11 Орлов (Бураковски, Кузнецов)
2:1 — 17 Уильямс (Нисканен, Алзнер)
3:1 — 28 Орлов (Бураковски, Коннолли)
4:1 — 38 Кузнецов (Уильямс, Алзнер)
5:1 — 53 Оши ( Бэкстрем, Овечкин)
6:1 — 57 Эллер (Бураковски, Шмидт)
Торонто — Калгари — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Шайбы
1:0 — 18 Марнер (Зайцев)
2:0 — 27 Кадри (В. Нюландер)
3:0 — 36 Хайман (Маринчин)
4:0 — 42 Кадри (Зайцев, Марнер)
Виннипег — Анахайм — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Шайбы
1:0 — 2 Копп (Труба, Шайфли)
1:1 — 4 Шоу (Крамаросса, Фаулер)
1:2 — 5 Ракелль (Линдхольм, Гецлаф)
1:3 — 48 Гецлаф (Перри, Теодор)
2:3 — 52 Элерс (Литтл, Энстрем)
Колорадо — Сан-Хосе — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Шайбы
0:1 — 19 Бернс (Кутюр, Шлемко)
1:1 — 30 Игинла (Задоров, Григоренко)
1:2 — 42 Марло (Бедкер, Влэшик)
1:3 — 45 Марло (Бернс, Кутюр)
1:4 — 50 Марло (Бернс, Павелски)
2:4 — 51 Мартинсен (Комо, Задоров)
2:5 — 56 Марло (Влэшик)
Аризона — Флорида — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайбы
0:1 — 14 Трочек (Маршессо, Киндл)
1:1 — 22 Фишер (Бурмистров, Чикран)
2:1 — 22 Уайт (Мерфи, Чикран)
2:2 — 26 Сгарбосса (Маккензи, Сивиур)
3:2 — 61 Ридер (Голигоски, Бурмистров)