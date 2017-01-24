В НХЛ повторили уникальное достижение Лемье 20-летней давности

Foto: AP/Scanpix В чемпионате НХЛ форвард "Сан-Хосе" Патрик Марло сделал покер в ворота "Колорадо" (5:2). 37-летний канадец забросил все 4 шайбы в третьем периоде, став 12-м игроком в истории лиги, кто сумел это сделать. В предыдущий раз четыре гола за период фиксировали 20 лет назад — у Марио Лемье из "Питтсбурга" в январе 1997 года против "Монреаля". А капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в игре с "Каролиной" (6:1) сделал голевую передачу и продлил результативную серию (4+9) до восьми матчей. В 47 играх сезона на счету россиянина — 43 (22+21) очка. 23 января Рейнджерс — Лос-Анджелес — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Шайбы

1:0 — 11 Пирри

2:0 — 33 Пюмпел (Джирарди, Степан)

2:1 — 38 Нолан (Даути, Эндрофф)

3:1 — 46 Зукарелло-Асен ( Миллер)

3:2 — 59 Клиффорд (Нолан, Маззин) Вашингтон — Каролина — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) Шайбы

0:1 — 4 Дж.Стаал (Ахо, Линдхольм)

1:1 — 11 Орлов (Бураковски, Кузнецов)

2:1 — 17 Уильямс (Нисканен, Алзнер)

3:1 — 28 Орлов (Бураковски, Коннолли)

4:1 — 38 Кузнецов (Уильямс, Алзнер)

5:1 — 53 Оши ( Бэкстрем, Овечкин)

6:1 — 57 Эллер (Бураковски, Шмидт) Торонто — Калгари — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Шайбы

1:0 — 18 Марнер (Зайцев)

2:0 — 27 Кадри (В. Нюландер)

3:0 — 36 Хайман (Маринчин)

4:0 — 42 Кадри (Зайцев, Марнер) Виннипег — Анахайм — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) Шайбы

1:0 — 2 Копп (Труба, Шайфли)

1:1 — 4 Шоу (Крамаросса, Фаулер)

1:2 — 5 Ракелль (Линдхольм, Гецлаф)

1:3 — 48 Гецлаф (Перри, Теодор)

2:3 — 52 Элерс (Литтл, Энстрем) Колорадо — Сан-Хосе — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4) Шайбы

0:1 — 19 Бернс (Кутюр, Шлемко)

1:1 — 30 Игинла (Задоров, Григоренко)

1:2 — 42 Марло (Бедкер, Влэшик)

1:3 — 45 Марло (Бернс, Кутюр)

1:4 — 50 Марло (Бернс, Павелски)

2:4 — 51 Мартинсен (Комо, Задоров)

2:5 — 56 Марло (Влэшик) ВИДЕО МАТЧА Аризона — Флорида — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Шайбы

0:1 — 14 Трочек (Маршессо, Киндл)

1:1 — 22 Фишер (Бурмистров, Чикран)

2:1 — 22 Уайт (Мерфи, Чикран)

2:2 — 26 Сгарбосса (Маккензи, Сивиур)

3:2 — 61 Ридер (Голигоски, Бурмистров)

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