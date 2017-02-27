ДТП случилось в воскресенье на трассе между Адлером и Сочи в районе поселка Чкаловский. 32-летний Гоголев, являвшийся одним из сильнейших российских гонщиков MTB, проводил сбор в Сочи за свой счет. Во время тренировки на него наехал автомобиль Volkswagen, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения. От полученных травм спортсмен скончался в больнице.

Гоголев занимал шестую строчку рейтинга российских велоспортсменов, неоднократно становился чемпионом страны по маунтинбайку.

"Мы скорбим в связи с этой утратой, выражаем соболезнования семье, близким. И еще раз призываем спортсменов и тренеров соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, обеспечивать необходимое сопровождение", — заявил Кучерявый.

Сообщается, что водитель машины, совершивший ДТП, не скрылся с места происшествия и сдал все необходимые биологические анализы. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.