Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса покинул свой пост, сообщает ESPN со ссылкой на президента Ассоциации футбола страны Клаудио Тапиа.

Причиной отставки Баусы стали неудовлетворительные результаты сборной в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года, где аргентинская команда с 22 очками после 14 матчей идет на пятом месте. Эта позиция не позволяет получить прямую путевку на ЧМ, который в следующем году должна принять Россия.

Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа прошлого года, сменив на этом посту Херардо Мартино. В конце июня 2016-го после поражения в финале Кубка Аиерики лидер аргентинской команды Лионель Месси объявил об окончании международной карьеры, но Бауса пообещал уговорить игрока вернуться. В итоге это у него получилось, а вот игра сборной по-прежнему оставляет желать лучшего.

Под руководством Баусы Аргентина провела 8 матчей, одержала три победы, потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Имя нового наставника национальной команды будет названо позднее.