В минувшие выходные в Великобритании на трассе "Донингтон-парк" проходил этап британского чемпионата "Формулы-4". По ходу гонки, проходившей в непростых погодных условиях, тяжелую травму получил 17-летний пилот команды JHR Developments Билли Монгер, передает Autosport.com.

Монгер выходил из скоростного поворота на прямую и врезался в неожиданно остановившийся перед ним болид финна Патрика Пасмы из команды Carlin. Тот резко сбросил скорость из-за технических неполадок, и у следовавшего сзади британца просто не оставалось времени на торможение (см.видео).

В результате столкновения кокпит машины Монгера оказался разрушен. Пилота извлекали из покореженного болида в течение почти двух часов, после чего он был отправлен на вертолете в Королевский медицинский госпиталь в Ноттингеме. Патрик Пасма серьезных травм избежал и уже выписан из больницы, тогда как Монгеру врачам пришлось ампутировать обе ноги ниже колена, а затем вводить его в кому. Сейчас состояние пострадавшего критическое, но стабильное.

Семья Билли Монгера, а также команда JHR Developments объявили сбор средств в размере 260 тысяч фунтов на его лечение и реабилитацию. Крупные суммы уже перевели пилоты "Формулы-1" Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон.

Монгер проводил свой второй сезон в "Формуле-4" и шел на шестом месте в общем зачете, дважды поднявшись на подиум в пяти первых гонках.