В Монреале завершилось молодежное первенство мира по хоккею. В финале встретились сборные США и Канады. Дважды по ходу игры американцы ликвидировали отставание с 0:2 и 2:4, а в итоге стали чемпионами в серии буллитов.

Первая 20-минутка осталась за "Кленовыми листьями", у которых отличились Томас Шабо и Жереми Лозон. Во второй хоккеисты США отыгрались после бросков Чарли Макэвоя и Киффера Беллоуза в большинстве — 2:2.

В дебюте третьего периода Канада вновь ушла вперед с перевесом в две шайбы благодаря голам Николя Руа и Мэтью Жозефа. Но уже через 39 секунд Беллоуз сократил отставание до минимума, а еще спустя 2,5 минуты Колин Уайт восстановил равновесие сил в матче еще раз — 4:4.

Полновесный из 20 минут овертайм победителя так и не выявил, а в серии буллитов, как и в матче с Россией днем ранее, снова блеснули американцы. Единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал все тот же Трой Терри.

Таким образом, американская молодежка оказалась единственной командой турнира, которая не проиграла ни одного матча и в четвертый раз в истории выиграла мировое первенство (U-20). Следующий аналогичный турнир пройдет в США.

Лучшим голкипером МЧМ-2017 признан швед Феликс Сандстрем, лучшим защитником, а заодно и самым ценным игроком турнира — канадец Томас Шабо, а капитан сборной России Кирилл Капризов, ставший с 9 шайбами лучшим снайпером турнира, признан лучшим форвардом чемпионата и вместе с вратарем Ильей Самсоновым вошел в сборную звезд МЧМ-2017. Помимо них, там также оказались Шабо и американский защитник Чарли Макэвой, а также нападающие Александер Нюландер (Швеция) и Клейтон Келлер (США).

МЧМ-2017. Финал:

США U20 — Канада U20 — 5:4 БУЛ (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0)

0:1 — Шабо (Барзал, Жозеф) — 04:58 (5x5)

0:2 — Лозон (Стивенс) — 09:02 (5x5)

1:2 — Макэвой (Гринвей, Фокс) — 23:04 (5x5)

2:2 — Беллоуз (Фокс, Томпсон) — 29:30 (5x4)

2:3 — Руа (Бин, Джост) — 41:52 (5x4)

2:4 — Жозеф (Маклеод, Шабо) — 44:05 (5x5)

3:4 — Беллоуз (Макэвой) — 44:44 (5x5)

4:4 — Уайт (Фокс, Келлер) — 47:07 (5x5)

5:4 — Терри — 80:00 ( ПБ)

Броски: 35 — 50

Вратари: Парсонс — Харт

Штраф: 12 — 4.

5 января. Монреаль. "Белл-центр". 20 173 зрителя.