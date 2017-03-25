В этой встрече гости вели в счете всего лишь чуть больше трех с половиной минут. В конце первого периода они вышли вперед после реализованного большинства (отличился Дмитрий Лугин). Но едва началась вторая 20-минутка как армейцы ответили тем же: удаление в составе "Локомотива" использовал Илья Ковальчук, забросивший свою 150-ю шайбу в чемпионатах России.

Буквально за 20 секунд до второго перерыва СКА вышел вперед в формате 4х4" после броска Сергея Плотникова. Гол "в раздевалку" подействовал на ярославцев угнетающе и в заключительной трети им так и не удалось переломить ход поединка. Более того, в середине периода в течение 160 секунд Николай Прохоркин и Сергей Плотников увеличили перевес команды Олега Знарка до 4:1. Именно эти хоккеисты сегодня оказались главными действующими лицами, набрав по три очка.

Таким образом, СКА выиграл оба домашних матча и серия переезжает в Ярославль.

Кубок Гагарина-2017. Полуфинал (2-й матч):



СКА (Санкт-Петербург) — Локомотив (Ярославль) 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

0:1 — Лугин (Локтионов, Аверин) — 17:12 (5x4)

1:1 — Ковальчук (Гусев, Шипачев) — 20:56 (5x4)

2:1 — Плотников (Зубарев, Прохоркин) — 39:40 (4x4)

3:1 — Прохоркин (Плотников, Широков) — 51:05 (5x5)

4:1 — Плотников (Широков, Прохоркин) — 53:45 (5x5)

Счет в серии: 2-0.

