В первом тайме матча "Челси" — "Халл" в штрафной гостей головами столкнулись капитан "Челси" Гари Кэйхилл и полузащитник "Халла" Райан Мэйсон. Хавбек гостей получил серьезную травму: Мэйсону несколько минут оказывали помощь прямо на поле, он покинул поле на носилках с фиксирующими голову приспособлениями.

Сразу со стадиона Мэйсона доставили в больницу, где выяснилось, что у футболиста проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг.

На второе место вышел "Арсенал" после домашней победы "Бернли" (2:1). Развязка матча получилась увлекательной: судья добавил к основному времени 7 минут и за этот отрезок успел назначить два (!) пенальти. При 1:0 в пользу хозяев на 4-й минуте компенсированного времени "Бернли" сравнял счет, но потом гости нарушили правила в своей штрафной и Санчес тоже был точен с "точки".

Чемпион Англии "Лестер" был разгромлен в Саутгемптоне. "Лестер" уже не борется за высокие места, а в данный момент от зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

22-й тур

Челси — Халл 2:0 (1:0)

Голы: Диего Коста 45, Кэйхилл 81.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Виллиан, 71), Диего Коста (Батшуайи, 87), Азар (Фабрегас, 71).

Саутгемптон — Лестер 3:0 (2:0)

Голы: Уорд-Проуз 26, Родригес 39, Тадич 86 (пен).

Арсенал — Бернли 2:1 (0:0)

Голы: Мустафи 59, Санчес 90+7 (пен) — Грэй 90+4 (пен).

Арсенал: Чех, Габриэл, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Ивоби (Коклен, 69), Озил (Бельерин, 89), Санчес, Жиру (Уэлбек, 87).

После 22-го тура

1 Челси 22 18 1 3 47-15 55

2 Арсенал 22 14 5 3 50-23 47

3 Тоттенхэм 22 13 7 2 45-16 46

4 Ливерпуль 22 13 6 3 51-27 45

5 Манчестер Сити 22 13 4 5 43-28 43

6 Манчестер Юнайтед 22 11 8 3 33-21 41

7 Эвертон 22 10 6 6 33-23 36…

БОМБАРДИРЫ: Коста (Челси) — 15, Санчес (Арсенал) — 15, Ибрагимович (Манчестер Юнайтед) — 14…