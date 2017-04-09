В субботу прошли матчи 31-го тура чемпионата Испании по футболу с участием лидеров турнира и "Барселона" упустила возможность сравняться по очкам с мадридским "Реалом".

Мадридское дерби между "Реалом" и "Атлетико" получилось интересным, но победителя не выявило. На исходе получаса игры счет должен был открывать Криштану Роналду, однако черногорский защитник "матрасников" Стефан Савич успел занять место в воротах и выбить мяч головой (см.видеообзор ниже).

В начале второго тайма "Атлетико" спас от гола уже вратарь Облак, парировавший удар в упор от Бензема. Но прошло еще три минуты и "Реал" своего добился: навес Тони Крооса со стандарта точным ударом головой завершил защитник Пепе. А в середине тайма эти же игроки неудачно столкнутся, Пепе придется покинуть поле, а позже у 34-летнего футболиста диагностируют перелом седьмой и восьмой костей ребра. Из-за этих повреждений он может пропустить остаток сезона.



Перед этой травмой у "Атлетико" должен был забивать Торрес, если бы не мастерство Наваса, а потом с участием кипера "Реала" и звезды "матрасников" Гризманна случился еще один красивый эпизод, когда француз бил "ножницами".

Антуан все-таки забил за пять минут до финального свистка, когда получил блестящий пас от Корреа аккурат между Рамосом и Начо, вышедшим на поле вместо Пепе — 1:1.

Эта первая потеря очков для команды Зинедина Зидана в последних шести играх чемпионата, но игравшая позже "Барселона" упустила возможность сравняться с "галактикос" в таблице.

Подопечные Луиса Энрике гостили у скромной "Малаги", расположившейся во второй части турнирной таблицы. "Анчоусы" сумели неприятно удивить каталонцев, открыв счет на 32-й минуте в результате стремительной контратаки, когда Маттье не уследил за Сандро Рамиресом.

Проблемы каталонцев усугубились в середине второго тайма, когда они потеряли грубо сыгравшего Неймара. Получившему красную карточку бразильцу могут еще выписать дополнительную дисквалификацию за "неспортивное поведение" (аплодисменты судьям).

Вообще, "Барса" играла вчера очень плохо. Вскоре после удаления Неймара надо было засчитывать второй гол "Малаги", ошибочно отмененный из-за офсайда. Однако на 90-й минуте хозяева поля все-таки забили еще: точку поставил Хони Родригес — 2:0.

Таким образом, отрыв "Реала" от "Барселоны" увеличился до трех очков и еще у "Королевского клуба" в запасе одна игра.

Чемпионат Испании-2016/17 (31-й тур):

Вильярреал — Атлетик 3:1 (1:1)

Голы: Руис (17), Бакамбу (47), Адриан (58) — Лапорт (20)

Вильярреал: Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Коста, Кастильехо (Адриан, 37), Сориано, Тригерос, Сориано, Бакамбу (Сансоне, 72), Сольдадо (Альваро Гонсалес, 76).

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят (Итурраспе, 58), Иньяки Уильямс (Сусаета, 81), Рауль Гарсия, Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59), Адурис.

Предупреждения: Беньят (22), Лапорт (25), Бакамбу (53), Сориано (53), Марио Гаспар (64), Сориано (74), Ирайсос (76), Фернандес (90), Сансоне (90).

Удаление: Руис (74).

Эспаньол — Алавес 1:0 (0:0)

Гол: Пьятти (56)

Реал Мадрид — Атлетико 1:1 (0:0)

Голы: Пепе (52) — Гризманн (85)

Реал М: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 67), Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76), Бэйл (Васкес, 81), Бензема, Роналду.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 62), Торрес (Парти, 78), Гризманн.

Предупреждения: Каземиро (37), Сауль (52), Годин (60), Карвахаль (88), Коке (89).

Севилья — Депортиво 4:2 (3:2)

Голы: Йоветич (1), Сарабия (9), Корреа (32), Бен-Йеддер (88) — Какута (4), Какута (25)

Севилья: Рико, Мариано, Пареха, Меркадо, Эскудеро, Краневиттер, Нзонзи (Иборра, 74), Сарабия, Васкес (Лангле, 76), Корреа (Бен-Йеддер, 65), Йоветич.

Малага — Барселона 2:0 (1:0)

Голы: Сандро Рамирес (32), Хони Родригес (90)

Малага: Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Хуан Карлос (Хони Родригес, 83), Ресио, Камачо, Форнальс, Аньор (Пеньяранда, 67), Сандро Рамирес (Шарлес, 77).

Барселона: тер Стеген, Маскерано, Умтити, Матье (Серджи Роберто, 46), Альба, Денис Суарес (Иньеста, 46), Бускетс, Андре Гомеш (Пако Алькасер, 61), Месси, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Альба (8), Неймар (27), Умтити (33), Рикка (37), Ресио (45), Пеньяранда (69), Хуан Карлос (82), Маскерано (87).

Удаление: Неймар (65).

1 Реал М 30 72

2 Барселона 31 69

3 Атлетико М 31 62

4 Севилья 31 61

5 Вильярреал 31 54

6 Атлетик Б 31 50

7 Реал Сосьедад 30 49

8 Эйбар 30 47

9 Эспаньол 31 46

10 Сельта 29 41

11 Алавес 31 40

12 Валенсия 30 36

13 Лас-Пальмас 30 35

14 Малага 31 33

15 Бетис 30 31

16 Депортиво 31 28

17 Леганес 30 27

18 Спортинг 30 22

19 Гранада 30 20

20 Осасуна 30 14