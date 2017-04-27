В чемпионате Испании по футболу прошли семь матчей 34-м тура, увенчавшиеся крупными победами двух претендентов на титул. На двоих они забили 13 мячей: "Барселона" дома разгромила "Осасуну" (7:1), а резервисты мадридского "Реала" в Ла-Корунье обыграли "Депортиво" (6:2).

На "Камп-Ноу" по дублю в ворота аутсайдера примеры оформили Лионель Месси, Андре Гомеш и Пако Алькасер. В середине второго тайма случился исторический момент: аргентинский защитник "Барсы" Хавьер Маскерано реализовал пенальти и забил свой первый гол за семь лет карьеры в составе "сине-гранатовых".



Video | HISTORY! Mascherano's first goal for Barça. The team seems happier for him than himself, greatness. pic.twitter.com/DnSvn5vEgH

— FCBdaily (@FCBdaily) April 26, 2017

До этого Маскерано отыграл 319 матчей без единого гола и давно уже является рекордсменом примеры по этому показателю. А вообще последний мяч на клубном уровне до матча с "Осасуной" аргентинец забил еще 15 марта 2008 года в игре чемпионата Англии ("Ливерпуль" — "Рединг").

Мадридский "Реал" без Роналду, Модрича, Карвахаля и Бензема уверенно справился в гостях с "Депортиво" — 6:2. Здесь Мората открыл счет уже на 53-й секунде, а Хамес Родригес оформил дубль. У "Реала" и "Барселоны" по 78 очков, но каталонцы сыграли на один матч больше.

Третье место удерживает мадридский "Атлетико" (68), правда, вчера "матрасники" дома уступили "Вильярреалу" (0:1). Если сегодня "Севилья" сумеет обыграть "Сельту", то сравняется по очкам с "Атлетико".

Чемпионат Испании-2016/17 (34-й тур):

Барселона — Осасуна 7:1 (2:0)

Голы: Месси (12, 61), Андре Гомеш (30, 57), Пако Алькасер (64, 86), Маскерано (67-пен.) — Торрес (48)

Барселона: тер Стеген, Маскерано, Пике, Динь, Бускетс, Андре Гомеш, Туран, Денис Суарес, Ракитич, Пако Алькасер, Месси (Аленья, 63).



Леганес — Лас-Пальмас 3:0 (0:0)

Голы: Лусиано (55), Герреро (59), Лусиано (61-пен.)

Валенсия — Реал Сосьедад 2:3 (0:2)

Голы: Нани (68-пен.), Дзадза (72) — Диего Алвес (1-авт.), Виллиан Жозе (30-пен.), Ойарсабаль (65)

Валенсия: Диего Алвес, Монтойя, Гарай, Адерлан Сантос, Сикейра (Тони Лато, 46), Перес, Солер, Мунир (Жоау Канселу, 62), Орельяна, Нани (Санти Мина, 69), Дзадза.

Реал С: Рульи, Одриосола, Навас, Мартинес (Элустондо, 46), Берчиче, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Хуанми, Виллиан Жозе (Ойарсабаль, 52), Каналес (Гранеро, 75).

Предупреждения: Хуанми (21), Сикейра (28), Гарай (29), Мартинес (43), Дзадза (47), Виллиан Жозе (49), Жоау Канселу (81).

Депортиво — Реал Мадрид 2:6 (1:3)

Голы: Андоне (35), Хоселу (84) — Мората (1), Хамес Родригес (14, 66), Васкес (44), Иско (77), Каземиро (87)

Реал М: Касилья, Данило, Варан (Техеро, 88), Начо, Марсело, Ковачич, Васкес, Иско (Каземиро, 79), Хамес Родригес, Асенсио (Диас, 79), Мората.



Спортинг Хихон — Эспаньол 1:1 (1:0)

Голы: Родригес (39) — Морено (55)

Гранада — Малага 0:2 (0:0)

Голы: Сандро Рамирес (47, 90+2)

Атлетико — Вильярреал 0:1 (0:0)

Гол: Сориано (82)

Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Феррейра Карраско, 56; Торрес, 72), Габи, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 56), Гризманн.

Вильярреал: Фернандес, Рукавина, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 85), Сориано, Кастильехо, Адриан (Сориано, 64), Сансоне (Бакамбу, 76).

Предупреждения: Габи (55), Тригерос (58), Рукавина (66), Сольдадо (74), Мусаккьо (88), Коста (89), Годин (90+1), Бакамбу (90+4).

1 Барселона 34 78

2 Реал М 33 78

3 Атлетико М 34 68

4 Севилья 33 65

5 Вильярреал 34 60

6 Реал Сосьедад 34 58

7 Атлетик Б 33 56

8 Эйбар 33 50

9 Эспаньол 34 50

10 Сельта 32 44

11 Алавес 33 44

12 Валенсия 34 40

13 Лас-Пальмас 34 39

14 Малага 34 39

15 Бетис 33 37

16 Депортиво 34 31

17 Леганес 34 30

18 Спортинг 34 24

19 Гранада 34 20

20 Осасуна 34 18

Бомбардиры: Месси — 33, Суарес (оба — Барселона) — 24, Роналду (Реал М) — 19…