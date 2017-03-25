Сборная Грузии, которая на следующей неделе станет спарринг-партнером латвийской команды в товарищеском матче, уступила дома сербам.

Грузины хорошо начали встречу, забив быстрый гол с помощью прессинга (см.видео), но ошиблись в обороне буквально перед самым перерывом и пропустили с 11-метрового. Во втором тайме опытный соперник дважды взламывал оборону грузинской команды через центр и забил еще два мяча — 1:3.

Взяв три очка в Тбилиси, сборная Сербии вышла на первое место в подгруппе D, поскольку главный конкурент в борьбе за первое место — Ирландия — потеряла очки в островном дерби с валлийцами (0:0).

ЧМ-2018. Квалификация. Европа (5-й тур):

Группа D

Грузия — Сербия 1:3 (1:1)

Голы: Качарава (5) — Тадич (45-пен.), Митрович (64), Гачинович (86)

Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе (Арабидзе, 70), Наваловский, Кверквелия, Квеквескири, Гвилия (Джигаури, 90), Канкава, Ананидзе, Казаишвили (Квилитая, 83), Качарава.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Максимович, Обрадович (Вукович, 46), Тадич, Матич, Костич (Гачинович, 81), Миливоевич, Иванович, Митрович (Гудель, 71).

Ирландия — Уэльс 0:0

Ирландия: Рэндолф, О′Ши, Кио, Коулмэн (Кристи, 72), Уорд, Хендрик, Макклейн, Уэлан, Мейлер (Макгиди, 80), Лонг, Уолтерс.

Уэльс: Хеннесси, Тэйлор, Уильямс, Дэвис, Гантер, Рэмзи, Ледли (Ричардс, 72), Робсон-Кану (Воукс, 46), Аллен, Бэйл, Честер.

Предупреждения: Мейлер (46), Рэмзи (56), Бэйл (68), Макгиди (90+1).

Удаление: Тэйлор (69).

Австрия — Молдова 2:0 (0:0)

Голы: Арнаутович (75), Харник (90)

1. Сербия 5 3 2 0 12-6 11

2. Ирландия 5 3 2 0 7-3 11

3. Уэльс 5 1 4 0 8-4 7

4. Австрия 5 2 1 2 8-7 7

5. Грузия 5 0 2 3 4-8 2

6. Молдова 5 0 1 4 2-13 1

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон не позволил албанцам огорчить себя в Палермо, где "Скуадра адзурра" взяла верх со счетом 2:0. Этот матч для 39-летнего вратаря итальянцев рекордным по числу сыгранных за национальную команду среди европейских футболистов — 168-м. По этому показателю Буффон обошел испанца Икера Касильяса и бывшего капитана сборной Латвии Виталия Астафьева (у обоих было по 167 матчей). Мировой рекорд здесь принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184 матча). Кроме того, игра с Албанией стала для Буффона 1000-й в карьере на уровне сборных и клубов.

Группа G

Испания — Израиль 4:1 (2:0)

Голы: Сильва (13), Витоло (45+1), Диего Коста (51), Иско (88) — Рафаелов (76)

Испания: Де Хеа, Рамос, Альба, Пике, Карвахаль, Иньеста (Иско, 70), Бускетс, Сильва, Алькантара (Коке, 63), Витоло (Аспас, 84), Диего Коста.

Лихтенштейн — Македония 0:3 (0:1)

Голы: Николов (43), Несторовски (68, 73)

Италия — Албания 2:0 (1:0)

Голы: де Росси (12-пен.), Иммобиле (80)

Италия: Буффон, Бардзальи, Де Шильо, Дзаппакоста, Бонуччи, Верратти, де Росси, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.

Албания: Стракоша, Айети, Весели, Аголи, Лиля (Садику, 76), Мемушай, Кукели, Роши (Грезда, 87), Баша (Лятифи, 90), Хюсай, Цикалеши.

Предупреждения: Мемушай (11), Аголи (23), Весели (79), Роши (84), Кукели (87).

1. Испания 5 4 1 0 19-2 13

2. Италия 5 4 1 0 13-4 13

3. Израиль 5 3 0 2 9-9 9

4. Албания 5 2 0 3 4-8 6

5. Македония 5 1 0 4 7-11 3

6. Лихтенштейн 5 0 0 5 1-19 0

В группе I центральный матч прошел в Загребе, где встречались ее лидеры сборные Хорватии и Украины. Хозяева поля сразу приступили к активным действиям и имели пару прекрасных возможностей открыть счет. Как в случае с Манджукичем, когда после его удара на 15-й минуте ворота Пятова спасла штанга. Но уже к середине тайма команда Шевченко ответила не менее опасными моментами, после одного из которых мяч с ленточки пришлось выносить защитнику "шашечных" Едваю.

Затем хорваты снова перехватили инициативу и на 38-й минуте перепасовка лидеров команды Модрича, Ракитича и Калинича завершилась взятием ворот после удара последнего — 1:0 (см.видео).

Этот гол так и остался единственным, Хорватия одержала победу и закрепилась с 13 очками на первом месте. На второе вышла сенсация ЕВРО-2016 — сборная Исландии. Островитяне гостили у аутсайдера группы Косово и сумели вернуться домой с тремя очками, выиграв 2:1 благодаря дублю Сигурдарсона.

Группа I

Турция — Финляндия 2:0 (2:0)

Голы: Тосун (9, 13)

Косово — Исландия 1:2 (0:2)

Голы: Нухиу (52) — Сигурдарсон (25, 35-пен.)

Исландия: Хальдерссон, Сигурдссон, Скуласон, Сэварссон, Арнасон, Хадльвредссон, Сигурдссон, Гуннарссон, Траустасон (Гисласон, 72), Кьяртанссон (Бедварссон, 69), Сигурдарсон (Скуласон, 86).

Хорватия — Украина 1:0 (1:0)

Гол: Калинич (38)

Хорватия: Субашич, Пиварич, Едвай, Вида, Митрович, Бадель, Модрич, Брозович (Рог, 90), Ракитич (Ковачич, 79), Калинич (Крамарич, 87), Манджукич.

Украина: Пятов, Ордец, Матвиенко, Бутко, Кучер, Ротань (Сидорчук, 77), Коноплянка, Степаненко, Коваленко (Беседин, 85), Ярмоленко, Кравец (Селезнев, 59).

1. Хорватия 5 4 1 0 11-1 13

2. Исландия 5 3 1 1 8-6 10

3. Украина 5 2 2 1 7-4 8

4. Турция 5 2 2 1 7-5 8

5. Финляндия 5 0 1 4 3-8 1

6. Косово 5 0 1 4 2-14 1