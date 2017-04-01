У "синих" прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия в АПЛ: предыдущий раз они проигрывали 4 января "Тоттенхэму" (0:2 в гостях). Антонио Конте, которому "Челси" предложил недавно пятилетний контракт, теперь оступился во встрече со "стекольщиками" под руководством Сэма Эллардайса. Этот специалист покинул пост главного тренера сборной Англии в сентябре после скандального сюжета в британских СМИ. А сейчас у "Кристал Пэлас" это четвертый подряд успех, позволивший команде уйти из зоны вылета.

"Тоттенхэм" обыграл в гостях "Бернли" (2:0), продлил победную серию до четырех игр и сократил отставание от "Челси" до семи очков. Тройку пока замыкает "Ливерпуль", взявший верх в дерби над "Эвертоном" (3:1).

Чемпион-2016 "Лестер" обыграл "Сток Сити" (2:0), а Крэйг Шекспир стал первым английским тренером, одержавшим 4 победы в своих первых четырех матчах в АПЛ. Ранее под руководством Шекспира "Лестер" также обыграл "Ливерпуль" (3:1), "Халл" (3:1) и "Вест Хэм" (3:2), а теперь поднялся на 13-е место. Крэйг Шекспир был назначен после увольнения Клаудио Раньери, который привел "лис" к титулу чемпиона Англии в сезоне-2015/16.

30-й тур

Челси — Кристал Пэлас 1:2 (1:2)

Голы: Фабрегас 5 — Заа 9, Бентеке 11.

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо (Батшуайи, 74), Аспиликуэта, Фабрегас (Лофтус-Чик, 90), Педро, Азар, Матич (Виллиан, 59), Канте, Диего Коста.

Кристал Пэлас: Хеннесси, Сако, Томкинс (Дэнн, 46; Дилэйни, 60), Уорд, Миливоевич, Панчон, Заа, Таунсенд (Келли, 60), Кабай, Шлупп, Бентеке.

Лестер — Сток Сити 2:0 (1:0)

Голы: Ндиди 25, Варди 47.

Лестер: Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Грэй (Чилуэлл, 87), Марез, Окадзаки (Амарти, 73), Варди (Слимани, 81).

Ливерпуль — Эвертон 3:1 (2:1)

Голы: Мане 8, Коутиньо 31, Ориги 60 — Пеннингтон 28.

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клайн, Ловрен, Коутиньо (Александер-Арнолд, 74), Вейналдум, Фирмино (Клаван, 90), Лейва, Мане (Ориги, 57), Джан, Милнер.

Эвертон: Роблес, Пеннингтон (Бэрри, 67), Уильямс, Джагелка, Бейнс, Дэвис (Валенсия, 66), Гуйе, Баркли, Холгейт, Лукаку, Кэлверт-Льюин (Миральяс, 82).

Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:0

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Лингард, Янг, Кэррик, Мхитарян (Руни, 74), Феллайни, Рэшфорд, Марсьяль.

Халл — Вест Хэм 2:1 (0:1)

Голы: Робертсон 53, Раноккия 85 — Кэрролл 18.

Уотфорд — Сандерленд 1:0 (0:0)

Гол: Бритос 58.

Бернли — Тоттенхэм 0:2 (0:0)

Голы: Дайер 66, Сон Хын Мин 77.

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Уинкс (Сиссоко, 45), Дайер, Эриксен, Ваньяма (Дембеле, 44), Алли, Янссен (Сон Хын Мин, 73).

Саутгемптон — Борнмут 0:0

После 30-го тура

1 Челси 29 22 3 4 60-23 69

2 Тоттенхэм 29 18 8 3 57-21 62

3 Ливерпуль 30 17 8 5 64-37 59

4 Манчестер Сити 28 17 6 5 54-30 57

5 Манчестер Юнайтед 28 14 11 3 42-23 53

6 Арсенал 27 15 5 7 56-34 50

7 Эвертон 30 14 8 8 52-33 50

8 Вест Бромвич 30 12 8 10 39-38 44

9 Сток Сити 30 9 9 12 33-44 36

10 Саутгемптон 28 9 7 12 33-36 34

11 Борнмут 30 9 7 14 42-54 34

12 Уотфорд 29 9 7 13 34-48 34

13 Лестер 29 9 6 14 35-47 33…

БОМБАРДИРЫ: Лукаку (Эвертон) — 21, Кейн (Тоттенхэм) — 19, Санчес (Арсенал) — 18…