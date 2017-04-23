Определились финалисты Кубка Англии-2017 по футболу, которые 27 мая на "Уэмбли" разыграют один из старейших клубных трофеев мирового футбола.

В субботу встречались лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Благодаря голам Виллиана "синие" дважды выходили вперед, но Кейн и Алли восстанавливали равновесие. Развязка матча наступила в последние четверть часа игры, когда Азар и Матич с интервалом в пять минут забили Льорису еще два мяча — 4:2.

"Шпоры" не сумели преодолеть стадию 1/2 финала уже седьмой раз подряд, установив теперь по этому показателю антирекорд. Интересно, что прежнее "достижение" в виде шести кряду проигранных полуфиналов принадлежало как раз "Челси" (в период с 1920 по 1966 год). Кстати, и предпоследний раз "Тоттенхэм" уступил в полуфинале Кубка страны как раз "аристократам", причем с разгромным счетом (1:5).

Вторым финалистом Кубка Англии-2017 стал лондонский "Арсенал". Команда Арсена Венгера обыграла в дополнительное время "Манчестер Сити" (2:1) и вышла в финал в 20-й раз в истории, побив заодно рекорд "Манчестер Юнайтед" (19). И сейчас на счету "канониров" и "манкунианцев" по 12 побед в Кубке Англии, так что "Арсенал" через месяц имеет шанс стать единоличным рекордсменом и здесь.

Кубок Англии-2017. 1/2 финала

Челси — Тоттенхэм 4:2 (2:1)

Голы: Виллиан (5, 43-пен.), Азар (75), Матич (80) — Кейн (18), Алли (52)

Челси: Куртуа, Давид Луиз, Аке, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Азар, 61), Канте, Педро (Фабрегас, 74), Батшуайи (Диего Коста, 61).

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.

Предупреждения: Алдервейрелд (4), Алонсо (45), Алли (73), Канте (90).

Арсенал — Манчестер Сити 2:1 (0:0, 1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Монреаль (71), Санчес (101) — Агуэро (62)

Арсенал: Чех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Габриэл, Джака, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 105), Озил (Коклен, 119), Рэмзи, Санчес, Жиру (Уэлбек, 83).

МС: Браво, Отаменди, Компани, Клиши, Навас, Туре, Фернандиньо (Фернандо, 99), Сильва (Стерлинг, 23; Ихеаначо, 105), де Брюйне, Сане, Агуэро (Делф, 99).

Предупреждения: Санчес (25), Фернандиньо (69), де Брюйне (89), Сане (102), Делф (105), Джака (105), Отаменди (115).