Спортсмен из Венесуэлы Адриан Солано, который провел пять суток в камере парижского аэропорта, все-таки добрался до Лахти и стартовал на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Мировую известность Солано получил еще до старта. При пересадке в парижском аэропорту 22-летнего спортсмена ошибочно заподозрили в терроризме и контрабанде наркотиков. Пять суток он провел в следственном изоляторе, но потом все-таки с помощью финских спонсоров добрался до Лахти.

Стоило это делать или нет, судите сами. Но складывается впечатление, что вышедший на старт квалификационной гонки на 10 километров "лыжник" Адриан Солано впервые увидел снег. Венесуэлец постоянно падал, демонстрировал специфическую технику, а в итоге так и не завершил гонку, сойдя с дистанции на отметке 6,1 километра. К тому времени отставание от лидера составляло уже более 38 минут. Выступление Солано не могло не вызвать смех, но многие поддержали его аплодисментами.