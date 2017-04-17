В чемпионате Франции по футболу вчера случилось ЧП: матч 33-го тура между командами "Бастия" и "Лион" не был доигран, сообщает RMC Sport.

Еще до игры фанаты корсиканского клуба попытались задеть футболистов "Лиона" на предматчевой разминке (на поле выбежали агрессивно настроенные болельщики хозяев поля). Полиция взяла ситуацию под контроль, никто из спортсменов не пострадал, тем не менее встреча началась с 50-минутной задержкой.

Следующий инцидент случился сразу по окончании первого тайма. На видеоматериалах, попавших в Сеть, видно, как футболистам "Лиона" достается не только от болельщиков "Бастии", но и от нескольких местных стюардов.

После этого "Лион" отказался выходить на второй тайм и судья отменил игру. Только спустя час "Лион" смог покинуть стадион, а автобус команды забросали камнями.

По итогам случившегося в Бастии, три игрока "Лиона" (вратари "Лиона" Антони Лопеш и Матье Горжлен, а также нападающий Жан-Филипп Матета) обратились в полицию.

Теперь корсиканским делом займется Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). "Бастии" помимо денежного штрафа и дисквалификации стадиона грозит снятие очков. Учитывая тот факт, что клуб и без того не хватает звезд (занимает последнее место за пять туров до окончания чемпионата), последнее решение будет означать только одно — вылет из сильнейшей французской лиги.