Едва не закончился трагедией в прошедшие выходные матч чемпионата Чехии по флорболу в Ческа-Тршебове, когда в самом начале игры неожиданно стала обваливаться крыша спортзала, сообщает Fox Sports.

Первым неладное заметил судья и моментально сделал спринтерский рывок к выходу, за ним последовали все остальные. В зале в момент падения крыши находилось около 80 человек (игроки, тренеры, персонал, болельщики) и всем удалось в течение 12 секунд быстро эвакуироваться. Помогло и то, что были открыты на выход сразу три двери. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причиной случившегося ЧП стал 16-сантиметровый слой снега, скопившийся на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.