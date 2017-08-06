В матче за Суперкубок Германии по футболу мюнхенская "Бавария" в серии послематчевых пенальти (5:4) превзошла дортмундскую "Боруссию" и в рекордный шестой раз выиграла трофей (ранее в 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 годах). У дортмундцев осталось пять трофеев.

В матче за Суперкубок дортмундцы дважды выходили вперед после голов Пулишича и Обамеянга, но чемпион дважды сравнивал счет, причем в обоих случаях главный судья Феликс Цвайер использовал видеоповтор. На 18-й минуте гол забил форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с передачи полузащитника Киммиха. 36-летний арбитр воспользовался помощью видеоассистентов, после чего гол был засчитан (речь шла о возможном офсайде у Киммиха).

А на 89-й минуте при счете 2:1 в пользу "Боруссии" после стандарта у ворот дортмундцев Киммих забил гол, который судьи также стали просматривать на предмет возможного попадания мяча в руку хавбека "Баварии". Гол был засчитан, причем записан как автогол вратаря "Боруссии" Бюрки.

Суперкубок Германии

Боруссия Д — Бавария 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти — 4:5

Голы: Пулишич 12, Обамеянг 71 — Левандовски 18, Бюрки 88 (автогол).

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Загаду (Пасслак, 77), Пишчек, Бартра, Дауд (Роде, 46), Шахин, Дембеле, Кастро, Пулишич (Филипп, 90), Обамеянг.

Бавария: Ульрайх, Мартинес (Зюле, 60), Хуммельс, Рафинья, Толиссо (Саншеш, 84), Киммих, Видаль, Руди, Рибери, Мюллер (Коман, 67), Левандовски.