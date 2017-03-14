Эпизод произошел за 1 минуту 25 секунд до окончания первого раунда. Оба бойца нанесли друг удары прямой правой в голову и рухнули на настил октагона. Правда, Васкес сумел довольно быстро подняться, тогда как его соперник сделать это был уже не в состоянии. В результате судьи присудили победу Алану Васкесу.