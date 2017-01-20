Дополнительную интригу соперничеству этих тренеров придало то обстоятельство, что Разин в прошлом сезоне и до середины нынешнего возглавлял "Автомобилист", которым теперь руководит Крикунов. Мэтр российского тренерского цеха уже не раз проехался по тому, в каком неважнецком состоянии достался ему после Разина "Автомобилист". Поэтому игра для наставника "Югры" оказалась более чем принципиальная, он ее выиграл, а послематчевую пресс-конференцию начал следующим образом.

"Наверное, мне, в отличие от Владимира Васильевича, больше повезло с предшественниками. Никогда не жаловался, да и не буду жаловаться, подумаешь, нет трех центральных нападающих, мы играем. Подумаешь, 99-го года игрок, мы играем. Поэтому хочется поздравить ребят с победой и сказать: тащите, тащите своих детишек в команды КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы на дачах, играйте в хоккей в следующем сезоне", — отметил Разин, привязав только ему понятные намеки с баскетболистками, а "забор на даче" — видимо, прямой камень в огород Крикунова, знатного латифундиста и владельца недвижимости даже в Латвии.

Потом слово взял Владимир Крикунов: "Я скажу, мы, наверное, много сил потратили в матче с "Трактором", поэтому сегодня не хватало движения…."

Тут в комментарий влезает Разин: "Мы всю ночь летели из Медвешчака (Загреба — Прим.). Никаких сил не оставили…"

Крикунов очень спокойно осадил Разина: "Тебя не перебивали, по-моему".

"Извините, пожалуйста, Владимир Васильевич", — пришлось сказать Разину.

Крикунов продолжил комментарий: "Но момент с выходом "3 в 0" надо было забивать, я не помню, чтобы хоть раз такой момент за всю жизнь где-нибудь возникал, надо было забивать, возможно, тогда все было по-другому. Но с нулем голов говорить о победе бессмысленно, нападающие за шесть периодов основного времени не забили ни разу, это, конечно, не очень хорошо. Надо забивать, без голов не выиграть ничего".

Дальше пошли вопросы журналистов и первый был адресован Разину — каково ему было играть против своей бывшей команды.

Экс-наставник "Автомобилиста" выдал: Понимаете, если бы я немного по-другому попрощался с командой и потом в прессе не читал высказываний коллеги, обвиняющего во всех проблемах меня и критикуя мою работу, конечно, тут эмоции зашкаливают, готовился к этой игре, готовили игроков. И опять же, слушая оправдания соперника на эмоции после "Трактора", я ни на что не жалуюсь. Ну, подумаешь, мы всю ночь сюда летели, прилетели под утро, нам здесь лед нормальный не дали, раскатку не поменяли, но это из-за игры второй команды. Но есть столько вещей, на которые можно пожаловаться, но я никогда не жаловался. И вообще, я когда сам играл в хоккей, никогда не понимал ветеранчиков, которые не успевали и обвиняли молодых, садятся на лавочку и начинают орать на молодых. Я думал: не дай бог, я буду игроком в возрасте и буду орать на молодого, когда сам виноват.

Поэтому хочется попросить журналистов: если я буду в таком возрасте, как Крикунов, и буду жаловаться на все вокруг, вы ткните, пожалуйста, меня пальцем, чтобы я закончил с тренерством".

Потом Разину задали вопрос-подтверждение — ведь легче готовиться к игре, когда полтора года работаешь с командой и знаешь, например, все ее слабые стороны, в т.ч. при игре в большинстве.

Тренер "Югры" не отказал себе в удовольствии бросить еще один камешек в огород Крикунова: "После меня в "Автомобилист" пришли новые хоккеисты, но игравший при мне костяк остался. Коукал, Михнов и Гареев — это наша тройка, которую мы создали. Моня, Чесалин и Торченюк — это тоже наше звено, единственные, кто был заметен сегодня в игре. Конечно, все было понятно, ничего нового".