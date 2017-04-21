В Словакии продолжается мировое хоккейное первенство среди юниоров (U-18) и в четверг определились полуфинальные пары. За бортом турнира остались одни из фаворитов турнира — канадцы.

Канадцев отправили домой шведы, забросившие юной смене родоначальников хоккея аж семь шайб и пропустив только три. Теперь сборная Швеции встретится в полуфинале с командой США.

Американцы не проиграли на чемпионате ни одного матча в группе, выиграли они и в 1/4 у швейцарцев — 4:2. Правда, склонили чашу весов в свою пользу только на 57-й и 58-й минутах игры.

Стопроцентный результат (пять игр — пять побед) и у финских хоккеистов. Суоми начали очень уверенно и вчерашний матч плей-офф с чехами: к 26-й минуте — 5:1, и вроде бы результат не должен вызывать никаких сомнений.

Иного мнения были чехи, ответившие следом тремя голами в течение 11 минут, а за 2,5 минуты до окончания третьего периода они и вовсе отыгрались — 5:5! Пришлось назначать овертайм, который продлился почти 10 минут и завершился в пользу скандинавов — 6:5.

Не обошлось без овертайма и во встрече сборных России и Словакии. Соперники поочередно вели в счете, восстанавливали равновесие, а закончилось все на 9-й минуте дополнительного периода в пользу россиян — 3:2. Таким образом, другую полуфинальную пару составят сборные Финляндии и России. Юниоры последней не доходили до этой стадии турнира с 2013 года.

ЮЧМ-2017 (U18). 1/4 финала:

Канада U18 — Швеция U18 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

0:1 — Зеттерлунд — 19:57 (5x5)

1:1 — Строум — 21:58 (5x5)

1:2 — Бек (Хугг, Зеттерлунд) — 30:36 (5x5)

1:3 — Олофссон (Лундестрем) — 33:33 (5x5)

2:3 — Энтвистл (Брук) — 34:38 (5x5)

2:4 — Хугг (Лильегрен, Бреннстрем) — 39:38 (5x4)

2:5 — Олофссон — 44:20 (5x5)

2:6 — Бреннстрем (Эльвенес, Фьелльстрем) — 48:30 (5x5)

3:6 — Комтуа — 54:07 (5x5)

3:7 — Лундестрем — 57:53 (en).



США U18 — Швейцария U18 — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

1:0 — Пастухов (Ткачук) — 00:51 (5x5)

1:1 — Хишир (Гросс) — 23:51 (5x5)

1:2 — Мюллер (Патри, Зигрист) — 30:49 (5x4)

2:2 — Фэрранс (Баррат) — 34:02 (5x5)

3:2 — Норрис — 56:43 (5x5)

4:2 — Тортора (Дуге) — 57:10 (5x5)

Россия U18 — Словакия U18 — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 — Чехович (Свечников) — 05:36 (5x5)

1:1 — Ружичка (Лишка, Балаж) — 30:35 (5x5)

1:2 — Фафрак (Лишка) — 34:02 (5x5)

2:2 — Чехович (Свечников, Саморуков) — 41:14 (5x4)

3:2 — Слепец (Колтыгин) — 68:42 (3x3)



Финляндия U18 — Чехия U18 — 6:5 ОТ (4:1, 1:3, 0:1, 1:0)

1:0 — Хейсканен (Вааканайнен, Весалайнен) — 02:19 (5x5)

1:1 — Микишка (Грабик, Дворжак) — 07:11 (5x5)

2:1 — Нюман (Весалайнен) — 14:09 (5x5)

3:1 — Вааканайнен (Иконен, Хейсканен) — 18:26 (5x4)

4:1 — Талвитие (Хейсканен, Юленен) — 19:14 (5x5)

5:1 — Талвитие (Виртанен, Юленен) — 25:24 (5x5)

5:2 — Хитил (Задина, Сафин) — 27:02 (5x4)

5:3 — Шкврне (Конделик, Микишка) — 32:00 (5x5)

5:4 — Махала (Нечас, Квасничка) — 38:35 (5x4)

5:5 — Задина (Гладоник, Грабик) — 57:23 (5x5)

6:5 — Виртанен (Хейсканен) — 69:02 (3x3)

