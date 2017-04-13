Первые два матча на льду "Магнитки" принесли командам по победе, а в Питере игра началась с атак СКА. Кроме того, гости трижды оставались в меньшинстве, но их кипер Василий Кошечкин играл бесподобно… — до начала второй 20-минутки. К тому моменту, едва отыграв в первом меньшинстве, армейцы пошли в атаку, Андрей Зубарев уже думал о смене, щелкнул в зону соперника от красной линии и забил! Вдвойне любопытной оказалась статистика защитника СКА, выступающего за питерский клуб второй сезон и только сейчас сумевший забросить первую шайбу в составе команды.

Курьезная шайба, стоит признать, не выбила из колеи ни самого Кошечкина, ни команду Ильи Воробьева. "Металлург" стал бодрее ходить вперед и за шесть секунд до второго перерыва отыгрался, когда отличную передачу Криса Ли использовал Денис Казионов — 1:1.

В третьем периоде игра немного успокоилась, моментов стало меньше и так команды дотянули до овертайма. Мог он завершиться уже через три минуты и в пользу "Магнитки" — Калетник убегал один в один, но бросить как следует нападающему гостей не дали. Дальше "Металлург" играл практически на отбой, но при этом опять создал более опасный момент, когда "1 в 0" уже выскочил Мозякин — выручил СКА Коскинен. Еще у армейцев было удаление, но и этот шанс гости не использовали.

Пришлось играть второй овертайм, в котором команды действовали максимально аккуратно. Перевалил уже экватор, стал ближе третий овертайм, но, к счастью, для питерских болельщиков здесь все и завершилось, как надо для их команды. Гусев хорошо распорядился шайбой в зоне соперника, выдал идеальный пас на Евгения Дадонова, который с кистей забил победный гол — 2:1.

Этот матч, завершившийся на 93-й минуте, стал самым продолжительным в истории финальных серий Кубка Гагарина. А пока команда Олега Знарка снова вышла вперед (2-1), следующий матч состоится тоже в Санкт-Петербурге, 14 апреля.

КХЛ — плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч

СКА (Санкт-Петербург) — Металлург (Магнитогорск) 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Зубарев (Зуб, Широков) — 24:54 (5x5)

1:1 — Казионов (Ли, Калетник) — 39:54 (5x5)

2:1 — Дадонов (Шипачев, Гусев) — 92:45 (5x5)

Броски: 60 — 28.

Вратари: Коскинен — Кошечкин

Штраф: 12 — 12.

Счет в серии: 2 — 1.

