"Короли" имели полное преимущество в первом периоде, на голову перебросали соперника (15-2), однако счет открыть не сумели. "Баффало" играл настолько плохо, что шайба никак не хотела слушаться хоккеистов "Сэйбрз". Или летела в штангу, или как в этом эпизоде — застряла в коньке защитника Джоша Горджеса, который поначалу даже не понял где собственно шайба, пока ему на нее не указал партнер по команде (см.видео выше).

Судьба матча в итоге решилась в третьем периоде, когда в составе "Кингз" отличились Джером Игинла (41-я минута) и Адриан Кемпе (55). Голкипер "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик отразил все 26 бросков игроков "Баффало" по своим воротам, два из которых наносил Земгус Гиргенсонс. Всего латвийский форвард "клинков" провел на льду чуть больше десяти минут, за которые успел применить три силовых приема и выиграть три из пяти вбрасываний.

Между тем "Баффало" терпит шестое поражение в последних семи играх и опускается уже на 14 место в конференции (68 очков в 71 матче). Позади на "Востоке" только "Детройт" (65) и "Нью-Джерси" (64), у которых еще имеется по два игры в запасе.

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Кингз — Баффало Сэйбрз 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Игинла (Копитар, Браун, 40:36). 2:0 Кемпе (Даути, Браун, 54:40).

Броски: 36 — 26

Вратари: Куик — Ленер

Штраф: 9 — 9.

