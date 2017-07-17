Стартовал чемпионат России по футболу сезона-17/18. В первом официальном матче под руководством итальянца Роберто Манчини питерский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл в Хабаровске дебютанта премьер-лиги СКА. По голу забили Кузяев и Кокорин.

Вице-чемпион ЦСКА в первом туре выиграл в гостях у махачкалинского "Анжи" (3:1). Армейцы — единственная команда, начинавшая все 17 сезонов в рамках РФПЛ без поражений в первых турах. За это время ЦСКА 6 раз брал золото чемпионатов России.

Казанский "Рубин" провел первый матч после возвращения Курбана Бердыева из "Ростова". На своем поле казанцы уступили "Краснодару" — 1:2. А бывший клуб Бердыева "Ростов" сыграл вничью в Екатеринбурге против "Урала" — 1:1.

1-й тур

СКА Хабаровск — Зенит 0:2 (0:0)

Голы: Кузяев 52, Кокорин 81.

Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Эрнани, 90), Ерохин (Кузяев, 46), Паредес, Кокорин, Жулиано (Дриусси, 74), Дзюба.

Анжи — ЦСКА 1:3 (0:1)

Голы: Маркелов 64 — Васин 21, Головин 49, Натхо 79 (пен).

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, В.Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Щенников, Дзагоев (Чалов, 64), Витиньо (Жамалетдинов, 89), Головин.

Рубин — Краснодар 1:2 (0:2)

Голы: Лестьенн 72 — Лаборде 17, 33.

Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Гранат, Кузьмин, Рочина (Лестьенн, 46), Мвила, Оздоев, Кудряшов, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 73).

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Перейра (Классон, 61), Подберезкин, Вандерсон, Лаборде (Сулейманов, 90).

Ахмат — Амкар 1:0 (1:0)

Гол: Лео Жаба 39.

Урал — Ростов 1:1 (1:0)

Голы: Димитров 41 (пен) — Гацкан 60.

Тосно — Уфа 0:1 (0:0)

Гол: Сысуев 65.