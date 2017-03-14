Особенно красивым получился второй гол Маршана в ворота "касаток".



Всего на счету Маршана в 69 матчах сезона теперь 74 (35+39) очка. Теперь 28-летний форвард "Брюинс" делит с Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинс") лидерство в гонке снайперов и второе место в споре бомбардиров, уступая только Коннору Макдэвиду (75) из "Эдмонтон Ойлерз".

Тем временем вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский отпраздновал с командой очередной успех в матче против "Филадельфии Флайерз" (5:3). Российский голкипер отразил 23 броска из 26-ти и одержал свою пятую победу подряд. В этом сезоне Бобровский выиграл уже 37 матчей и вышел по этому показателю на первое место среди вратарей лиги, обогнав Девана Дубника (36) из "Миннесоты Уайлд".