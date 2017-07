На пресс-конференции в Нью-Йорке Мэйуэзер появился на сцене, накрывшись флагом Ирландии, а потом небрежно бросил его на пол. Его соперник на это не отреагировал.

Макгрегор, в свою очередь, провел часть мероприятия с голым торсом. При этом на пресс-конференции боец появился в надетой на голое тело белой куртке, сшитой, по его словам, из "шкуры белого медведя": так и

ирландец отреагировал на обвинения в расизме.

"50 Cent — сука. Он банкрот, и ты тоже им скоро станешь", — заявил Макгрегор, обращаясь к Мэйуэзеру, подарил ему альбом Jay Z и посоветовал поучиться у того, как надо строить "реальную империю".

"Многие журналисты утверждают, что я настроен против чернокожих людей. Это полная нелепость. Разве они не знают, что я сам наполовину черный? Я черный от пупка и ниже", — сказал Макгрегор.

Мэйуэзер снимал действия соперника на мобильный телефон, а потом назвал стриптизером и стал бросать из своего рюкзака деньги в сторону Макгрегора. Ирландец на выпад не отреагировал.

А на дуэли взглядов раньше бойцы избегали физического контакта, то теперь они стали подходить друг к другу ближе и даже толкаться плечами.

