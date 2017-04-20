Прошедшей ночью определился первый четвертьфиналист розыгрыша Кубка Стэнли-2017 и первый неудачник турнира. Ими стали "Анахайм Дакс" и "Калгари Флэймз" соответственно.

"Анахайму" для преодоления первого барьера плей-офф понадобилось всего четыре матча в противостоянии с "Калгари". Финальная точка была поставлена этой ночью, когда "Дакс" выиграл со счетом 3:1. Следующим соперником "Анахайма" станет победитель пары "Эдмонтон Ойлерз" — "Сан-Хосе Шаркс", где пока ничья (2-2).

Мог завершить серию и "Сент-Луис Блюз", но уступил на своем льду в четвертом матче "Миннесоте" (0:2), позволив "дикарям" сохранить надежду еще побороться (счет здесь 3-1 в пользу "блюзменов").

"Оттава Сенаторз" на выезде переиграл "Бостон Брюинз" (1:0) благодаря единственному голу Бобби Райана на 46-й минуте и шат-ауту Крэйга Андерсона (22 сэйва) одержал третью победу в серии и теперь ведет 3-1.

Победитель регулярного первенства "Вашингтон Кэпиталз" сумел обыграть в гостях "Торонто Мэйпл Лифс" — 5:4 и сравнял счет в серии (2-2). У "столичных" здорово сыграли Ти Джей Оши и Том Уилсон, оформившие по дублю, еще одна шайба у победителей в активе капитана команды Александра Овечкина.

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Калгари Флэймз — Анахайм Дакс 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

0:1 — Ивз — 05:38 (5x5)

0:2 — Томпсон (Ракелль, Перри) — 06:46 (5x5)

1:2 — Монахан (Верстиг, Брауэр) — 36:07 (5x4)

1:3 — Гецлаф — 59:53 (en).

Счет в серии: 0-4.



Сент-Луис Блюз — Миннесота Уайлд 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 — Койл — 16:50 (5x5)

0:2 — Ганзал (Поминвилль, Проссер) — 36:41 (5x5)

Счет в серии: 3-1.



Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Райан (Карлссон, Брассар) — 45:49 (5x5)

Счет в серии: 1-3.



Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

0:1 — Оши (Бекстрем, Шмидт) — 02:58 (5x5)

0:2 — Овечкин (Шаттенкирк) — 04:34 (5x4)

1:2 — Хайман (Гардинер, Нюландер) — 05:16 (5x5)

1:3 — Уилсон (Эллер, Орлов) — 13:41 (5x5)

1:4 — Уилсон (Бураковски, Орпик) — 16:04 (5x5)

2:4 — ван Римсдайк (Райлли, Марнер) — 25:39 (5x4)

3:4 — Мэттьюс (Ханвик, Браун) — 52:00 (5x5)

3:5 — Оши (Бекстрем) — 52:59 (5x5)

4:5 — Бозак (Марнер, Нюландер) — 59:33 (6x5).

Счет в серии: 2-2.

