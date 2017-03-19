"Спартак" в Черкизове разошелся с "Локомотивом" миром — 1:1. Потеряли на ничьих важные очки и недавние неудачники еврокубков "Ростов" и "Краснодар". Первые сыграли по нулям в гостях с самарскими "Крылышками", вторые дома не сумели пробить оборону "Уфы".

Добавим, что во время перелета "Уфы" в Краснодар у тренера вратарей Юрия Перескокова случился сердечный приступ. К трапу самолета была срочно подана машина скорой помощи, а у тренера на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей Перескокова удалось реанимировать. Его состояние остается тяжелым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре.

Осечками конкурентов сумели воспользоваться московский ЦСКА и "Зенит": армейцы одолели в Грозном с минимальным счетом "Терек" (1:0), а питерский клуб на "Петровском" решил исход встречи с тульским"Арсеналом" в течение двух минут, забив два мяча (2:0).

Чемпионат России (20-й тур):

Крылья Советов — Ростов 0:0

Ростов: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 81).

Краснодар — Уфа 0:0

Краснодар: Синицын, Мартынович, Шишкин (Газинский, 58), Калешин, Гранквист, Каборе, Петров, Перейра, Классон (Лаборде, 79), Вандерсон, Жигулев (Мамаев, 46).

Терек — ЦСКА 0:1 (0:1)

Гол: Ионов (28)

Терек: Городов, Семенов, Дьомбер, Мохаммади, Анхель, Бериша (Родолфо, 70), Оздоев (Мбенг, 71), Лебеденко, Кузяев, Уциев, Балай (Садаев, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Васин, Дзагоев, Тошич (Щенников, 75), Ионов (Оланаре, 66), Головин, Вернблум, Витиньо (Чалов, 81).



Зенит — Арсенал Тула 2:0 (0:0)

Голы: Кришито (51-пен.), Данни (53)

Зенит: Лунев, Иванович, Нету, Кришито, Цаллагов, Жулиано (Молло, 81), Эрнани, Юсупов, Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

Предупреждение: Кокорин (36), Габулов (53), Эрнани (61)

Анжи — Оренбург 1:0 (0:0)

Гол: Прудников (79)

Томь — Амкар 1:0 (1:0)

Гол: Кузнецов (24)

Урал — Рубин 1:0 (1:0)

Гол: Ильин (11)

Локомотив — Спартак 1:1 (1:0)

Голы: Ари (41) — Промес (52)

Локомотив: Гильерме, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Михалик, Игнатьев, Фернандеш (Майкон, 76), Денисов, Тарасов (Баринов, 63), Денисов, Миранчук, Ари.

Спартак: Ребров, Ещенко, Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Фернандо (29), Игнатьев (34), Фернандеш (72), Ещенко (79), Ари (84).



1 Спартак 20 45

2 ЦСКА 20 39

3 Зенит 20 39

4 Краснодар 20 33

5 Уфа 20 32

6 Амкар 20 30

7 Ростов 20 30

8 Терек 20 29

9 Рубин 20 27

10 Локомотив 20 27

11 Анжи 20 23

12 Урал 20 20

13 Оренбург 20 16

14 Кр.Советов 20 16

15 Арсенал 20 15

16 Томь 20 12