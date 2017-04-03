В конце второго периода при счете 0:2 словацкий форвард "Чикаго" Рихард Паник получил повреждение, упав на лед и оказавшись в воротах соперника. Шайба отскочила к Панарину, который тут же ее направил в рамку, но попал в плечо Панику, а со второй попытки все-таки отправил снаряд по назначению и сократил отставание — 1:2.



В результате словацкому форварду был засчитан голевой пас (21-й в сезоне), а Панарин забросил 29-ю шайбу в чемпионате.

"Чикаго" все же уступил в этом матче со счетом 2:3, но тем не менее досрочно обеспечил себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона-2016/17.